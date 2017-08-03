Молдавия объявила Рогозина персоной нон грата

МИД России предпринял демарш (дипломатическое выступление) в адрес посла Молдавии в Москве Андрея Негуцы, сообщается на сайте министерства.
Посла пригласили в здание МИДа, где замглавы ведомства Григорий Карасин "выразил ему решительный протест" в связи решением молдавского правительства объявить персоной нон грата вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.
Такое решение правительство приняло из-за высказываний Рогозина о республике в интервью телеканала "Россия-24".
В конце июля власти Румынии не пропустили рейсовый самолет, которым летел в Молдавию Рогозин, из-за того что против него в ЕС введены санкции. Вице-премьер тогда раскритиковал это решение, пообещав ответные меры. Также он заявил, что разворот самолета был, в частности, спровоцирован и "мафиозными группами, которые стоят за правительством Молдовы".
Сам Рогозин летел на переговоры с молдавским президентом Игорем Додоном, а затем планировал переговоры с властями Приднестровья. Карасин в беседе с послом Молдавии, как сообщает МИД РФ, напомнил о сотрудничестве двух стран в области торговли и в вопросах миграции. Также он заявил о том, что объявление Рогозина нон грата "вызывает законное негодование и получит соответствующий ответ", пишет polit.ru.
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