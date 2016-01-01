МЧС по Алтайскому краю предупредило об ухудшении погоды

Местами порывы ветра будут достигать 17-22 метров в секунду, на дорогах гололедица, снежные заносы. 26 декабря ожидается похолодание. В крае сегодня днем будет -7…-12С, в Барнауле -9…-11С.

МЧС по Алтайскому краю рекомендует при усилении ветра убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, которые могут нанести травмы при падении, и не ставить автотранспорт вблизи деревьев и балконов, а на улице держаться подальше от зданий и строений.