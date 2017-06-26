Мэр Барнаула раскритиковал "Горзеленхоз" за неприглядный вид аллеи на Космонавтов

Сергей Дугин решил объявить выговоры за ненадлежащее исполнение его поручений руководителю "Горзеленхоза" Сергею Гончарову и главе администрации Ленинского района Александру Михалдыкину. Причина — неприглядный вид зеленой зоны на проспекте Космонавтов, сообщает мэрия.
Сергей Дугин,
глава Барнаула:
Моя принципиальная позиция — если что-то не сделано, руководитель должен быть готов нести ответственность. По результатам рассмотрения вопросов на заседании коллегии администрации города при выявлении недостатков виновных также будем наказывать.
24 июня после объезда проспекта Космонавтов глава города высказал руководителям городских и районных служб целый ряд замечаний. Срок для устранения недостатков — 10 июля.
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