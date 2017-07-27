Мэрия Барнаула пообещала назвать в честь Михаила Евдокимова магистральную улицу

В ответе администрации на депутатский запрос Герасименко сказано, что культурологическая комиссия города рассмотрит вопрос о присвоении вновь запроектированной магистральной улице имени Михаила Евдокимова.

В начале апреля вице-губернатор из команды Евдокимова Алексей Сарычев обратился к мэру Барнаула Сергею Дугину с просьбой подержать идею назвать именем погибшего в автокатастрофе губернатора улицу, сквер или площадь.