Мэрия Барнаула пообещала назвать в честь Михаила Евдокимова магистральную улицу

Администрация Барнаула пообещала назвать в честь бывшего губернатора Михаила Евдокимова одну из новых магистральных улиц. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Госдумы Николай Герасименко.
В ответе администрации на депутатский запрос Герасименко сказано, что культурологическая комиссия города рассмотрит вопрос о присвоении вновь запроектированной магистральной улице имени Михаила Евдокимова.
В начале апреля вице-губернатор из команды Евдокимова Алексей Сарычев обратился к мэру Барнаула Сергею Дугину с просьбой подержать идею назвать именем погибшего в автокатастрофе губернатора улицу, сквер или площадь.
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