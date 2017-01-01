Чем известен бывший "серый кардинал" Евдокимова Илья Митькин (Спокойнов)?

Неофициальный советник

На Алтае Митькин впервые предстал перед широкой общественностью летом 2004-го во время встречи с бывшими активистами предвыборного штаба Евдокимова. Тогда он отрекомендовался "неофициальным советником Михаила Евдокимова" и спрятался за псевдонимом Илья Спокойнов.

Потом Илья Евгеньевич действительно был у губернатора кем-то вроде неофициального пресс-секретаря: присутствовал при немногочисленных контактах губернатора с журналистами, советовал и подсказывал. Так, во время интервью, которое Евдокимов давал корреспонденту НТВ, у губернатора нечаянно вырвалась фраза в адрес оппонентов: "уроды, прости Господи". Митькин тут же "подкорректировал ситуацию": "Без эмоций, Михаил Сергеевич, запись еще включена..."

Митькин, Спокойнов, Зельдович

Политтехнолог в разное время фигурировал как минимум под тремя фамилиями — Митькин, Спокойнов, Зельдович. Считается, что первые две — псевдонимы. Якобы его настоящее имя — Заур Адильевич Зельдович.

На Алтай Митькин приехал из Владивостока — как и многие другие члены команды Евдокимова. В Приморье он был известен как постоянный член жюри приморского КВН, владелец рекламного агентства "Эддисон", а также двух кафе — "Папарацци" и "Пустота".

В начале нулевых он чуть было не стал председателем комитета прессы, информации и полиграфии Приморья — якобы должность ему хотели пожаловать в награду за участие в избирательной кампании тогдашнего губернатора Сергея Дарькина. Пост Митькин, правда, так и не получил, зато успешно подвязался на роль консультанта-советника администрации Приморья по наружной рекламе, дизайну и полиграфии.

Слухи и легенды

Вокруг Митькина всегда ходила масса легенд и слухов. Правда, не исключено, что он сам же их и тиражирует. На Алтае Митькин называл себя "неофициальным советником губернатора", хотя, может быть, был и официальным и лишь придавал себе загадочности. В здании администрации он занимал кабинет, где обычно сидели пресс-секретари.

Митькина и другого советника Евдокимова Юрия Анцупова (близкий друг экс-губернатора и тоже член так называемой "приморской группировки") называли "серыми кардиналами" администрации. Именно они тогда во многом определяли кадровую политику в регионе и расставили на многие ключевые посты других выходцев из Приморья.

Несмотря на должности всего лишь советников Митькин и Евдокимов имели гораздо большее влияние, чем, например, вице-губернаторы. Считается, что Митькин внедрил в администрации систему поднадзорности чиновников внештатным советникам, которые не несли ответственности, но фактически руководили теми, кто в случае чего мог остаться виноватым "стрелочником".

НЛО

Илья Митькин на дальневосточных гольф-полях.

После гибели Евдокимова Митькин, как и другие приближенные бывшего губернатора, покинул Алтайский край: осенью 2005 года он уже резвился на полях Приморья с клюшкой для гольфа.

После отъезда с Алтая Митькин громко засветился на скандальных выборах в приморском Дальнегорске. Выборы проходили с таким шумом и треском, что даже привыкшее к политическим дрязгам Приморье было в шоке.

Митькин продвигал 30-летнего предпринимателя Дмитрия Фотьянова, который имел судимость по нескольким статьям УК (в том числе за рэкет и подделку документов) и репутаци. "солдата Бауло" (Бауло - известный в Приморье криминальный авторитет, погибший в середине 90-х). Кандидата тогда прозвали "мэрским НЛО" — Дальнегорск был известен как территория аномальных явлений, где часто видели "зеленых человечков".

Выборы проходили с молодецким размахом: во время кампании сгорел штаб одного из кандидатов, а с избирателями расплачивались деньгами и водкой чуть ли не около урн для голосования. В списках избирателей внезапно появились новые 1,5 тыс. человек. Проголосовали, говорят, даже покойники.

Фотьянов тогда выиграл, однако вскоре итоги голосования отменили — из-за подкупа избирателей. Назначили перевыборы. В ходе новой кампании Фотьянова застрелили, когда он после встречи с избирателями выходил из своей общественной приемной.

Возвращение на Алтай

В 2006 году Митькин вернулся на Алтай, занялся избирательной кампанией Сергея Тена, который избирался на пост мэра Бийска. Тену, правда, победить не удалось, хотя его поддерживал Анатолий Банных и его СМИ.

Вообще команда пиарщиков Митькина (в народе они получили прозвище "митьки") не раз работала в крае в разного масштаба кампаниях. Ее основным заказчиком считалась ФПГ "Сибма" все того же Банных.

Очевидно, что связи Митькина и Банных сохранялись до самого последнего времени. После известия о крушении вертолета с Банных на борту Митькин прибыл на Алтай. В числе других друзей бизнесмена он занимался поисками пропавших. Здесь его и задержали. Интересна и другая деталь. Пилот упавшего в Телецкое озера вертолета Дмитрий Ракитский (считается, что с Банных его связывали дружеские отношения) в 2013 году был известен как пилот-инструктор приморского губернатора Владимира Миклушевского, который имеет тесные связи с Митькиным.

"Митьки" в последующем принимали участие в других выборных кампаниях на Алтае: экс-мэра Барнаула Владимира Колганова, группы депутатов АКЗС и других.

В 2011 году группа Митькина и Павла Карасева (еще один политтехнолог, продвигавший Евдокимова) даже участвовала в местной госдумовской кампании "Единой России".

Неофициально сообщалось, что именно они руководили избирательной кампанией партии. Они пользовались репутацией умелых специалистов, не отягощенных моральными принципами и мотивированными исключительно на результат, отмечала газета "Свободный курс".

Рекомендация работать именно с этой командой пришла в Барнаул из Москвы, от руководства Кремля и "ЕР". И была воспринята в крае тогда очень болезненно.

Снова "серый кардинал"

В 2012 году Митькин вернулся в Приморье — писали, будто бы его сюда его направил сам секретарь президиума генсовета "Единой России" Сергей Неверов. Работал он, в частности, на губернаторских выборах, и его наниматель Владимир Миклушевкий победил. СМИ писали, будто бы именно советник губернатора Митькин фактически ведет внутреннюю политику в крае и считается местным "серым кардиналом". Также Митькин-Споконов стал гендиректором хоккейной команды "Адмирал" (в феврале 2017 покинул пост).

В Приморье за Митькиным снова потянулся шлейф скандалов. В 2013 году 10 краевых тендеров выиграло некое близкое нашему "герою" предприятие "МЕГА ПРИМ". Спустя несколько лет газеты писали, будто победителем аукционов на освещение деятельности приморского губернатора вновь выиграла фирма, близкая Митькину.

Наконец, в феврале 2017 все закончилось арестом Митькина. После задержания на Алтае его этапировали во Владивосток и поместили в СИЗО.

Митькина подозревают в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, фигуранты дела нанесли бюджету Приморского края ущерб в особо крупном размере — более 100 млн руб. Суд поместил политтехнолога в СИЗО-1 Владивостока на два месяца.

Также по этому делу проходят жена Митькина Марина Свиридова и председатель приморского Союза горнопромышленников Алексей Авершин.