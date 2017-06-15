"Мы как мертвые души". Жители алтайского села не рады приходу краснодарского инвестора

Окрестности Ивановки. Фото: Лариса Хомайко. Окрестности Ивановки. Фото: Лариса Хомайко. Окрестности Ивановки. Фото: Лариса Хомайко. Окрестности Ивановки. Фото: Лариса Хомайко. Ивановка. Фото: Лариса Хомайко. Развалины в Ивановке. Фото: Лариса Хомайко. Развалины в Ивановке. Фото: Лариса Хомайко. Окрестности Ивановки. Фото: Лариса Хомайко. Окрестности Ивановки. Фото: Лариса Хомайко. Окрестности Ивановки. Фото: Лариса Хомайко. Ивановка. Фото: Лариса Хомайко. Окрестности Ивановки. Фото: Лариса Хомайко.

"Как детей кормить?"

Слухи о том, что большие площади в районе то ли выкупила, то ли взяла в аренду какая-то фирма, по Ивановке курсировали еще под Новый год. Говорили, будто из Краснодара. А как называется и где будет работать? Да кто ж ее знает. А тут май, посевная, и уже не слух: наши сенокосы распахивают краснодарцы.

Виктор Анисимов,

житель Ивановки:

Мы когда узнали, поехали толпой, человек десять, туда, к этим тракторам: что вы делаете, это же наш сенокос? "А нам че? - говорят. - Нам сказали-показали и все". Мы тогда все в район. Заходим к главе, эмоции, крики: как нам детей кормить?

Участник встречи описывает ее так. Глава Курьинского района Вячеслав Ковшов перекрикивать их не стал, а когда "делегаты" из Ивановки умолкли, растолковал: земли из фонда перераспределения выставили на аукцион, краснодарцы его выиграли. Объявление печатали и в газете — могли бы узнать заранее.

Виктор Анисимов,

житель Ивановки:

Говорит, что оплатили на год вперед, а если вы считаете, что что-то незаконно, жалуйтесь хоть куда, но это все бесполезно. Мы ему: а как же наши земли? У нас на них тоже договора аренды! Они, говорит, у вас уже незаконные. Надо было участки узаканивать, межевать, на кадастровый учет ставить.

От главы делегация вышла, что называется, вся на нервах. Ну, у кого спросить? Пошли к судье — кто лучше него в деревне законы знает? Тот договора посмотрел и свое неофициальное мнение выложил: договора в силе. Написано же — если земля обрабатывается и оплачивается, аренда автоматически продлевается, рассказал об этой беседе собеседник altapress.ru.

Справка

Договора аренды участков у жителей Ивановки краткосрочные, на 360 дней. По их условиям, арендодатель (администрация района) вправе требовать расторжения при использовании участка не по целевому назначению, при нанесении ущерба. Они могут быть расторгнуты при наличии долга по арендной платы, а если арендатор не отказался от участка, договор продлевается. По истечении срока договора арендатор вправе в преимущественном порядке перед другими лицами заключить его на новый срок.

"Нас не трогали"

Виктор Анисимов и еще, наверное, человек 15 местных жителей косили на эти полях не один год. Сено здесь нужно многим: у кого две коровы, у кого три, а кто помоложе - те "из кожи лезут — по 10 голов держат, вырабатывают себя на износ". 8-10 гектаров дают пять-шесть телег сена — на зиму хватает.

В советское время был здесь совхоз-миллионер, пять отделений на три села: "Племзавод им. 50 лет СССР". А сейчас ни совхоза, ни миллионов, от огромного хозяйства развалины одни. Да в Горновке колхоз имени Путина еще как-то держится.

В 2009-м где-то году на остатки того, совхозного еще, имущества, в Ивановку пришел инвестор — "Изумрудная страна". Подлатал кошары, бычков запустил - небольшое стадо. Немножко полями позанимался.

Четыре года пролетело — "изумрудный" "Колхоз имени Сталина" пошел на банкротство. И опять пустота. Скотину увезли, технику забрали, поля бадером зарастают. Бадер — это, стало быть, сорная растительность, для кормления скотины малопригодная.

Виктор Анисимов,

житель Ивановки:

Раз нам надо выживать, мы занимались разведением овечек и КРС. Детей кормили. Нас не трогали до последнего момента.

"Почему все лучшее им?"

Жители Ивановки, в отличие от 360 тыс. других алтайских сельчан, земельных паев в начале 1990-х не получили — работникам госплемзаводов они просто не полагались. Так что для тех, кто остался в селе, аренда сенокосов из фонда перераспределения — в самом деле вопрос выживания. Ну, и выживали — не ныли.

Но в последнее время здесь будто главный гвоздь из конструкции вытащили — все стало рушиться. Под Новый год клуб сгорел. Весной мост в Горновку начал заваливаться: грузовикам по нему путь закрыт, легковушки — те еще пробираются потихоньку. Для сельского водопровода нынешний год — рекордный по авариям.

А тут еще глава Ивановского сельсовета Олег Фирсов подал в отставку: полгода не платили зарплату, а у него детей двое. Обидно — не то слово: хоть и говорят, что главы сельсоветов мало что могут, но взялся он за дела энергично. А теперь что? Подался отец семейства в "Золото Курьи" "на лопату" — на самую тяжелую работу то есть: камни кидать в транспортер. Словом, все одно к одному.

Но я не слышу уныния в голосе Виктора Анисимова, который от имени односельчан взялся рассказать, как трактора распахивают их сенокосы - сюжет, будто взятый со страниц романа Джона Стейнбека "Гроздья гнева".

Он просто объясняет, какое оно, местное самоуправление в Ивановке. Как они своими силами ремонтировали водопровод (он обещает, что все, что там сейчас разрыто, "сделаем, заделаем"). Как они восстанавливали библиотеку, сгоревшую вместе с клубом: собрали книги с жителей и теперь их потихоньку выдает библиотекарша.

Но они не все могут сами: землей из фонда перераспределения не они ж распоряжаются.

Виктор Анисимов,

житель Ивановки:

Нас что возмущает? Земли, которые бадером заросшие, почему их не отдали краснодарцам этим? Почему им отдали наши сенокосные чистые поля?

Справка

Территория Ивановского сельсовета расположена в северо-западной части Курьинского района в 16 км к северо-западу от райцентра Курья. Расстояние от Барнаула - 292 км. В Ивановский сельсовет входит село Горновка. Ближайшая железнодорожная станция в Поспелихе (56 км от Курьи). За 20 лет население сельсовета сократилось почти в два раза: по данным Росстата, на 1 января 2016 года там было 896 жителей, в 1997 году — 1673.

"С чего вы взяли, что это ваше?"

Курьинский глава рассказывает altapress.ru свое видение этой истории. Когда в администрацию обратились представители краснодарской компании "Приоритет Агро", там стали думать, какие земли ей выделить для работы.

Отмежевали 10 тыс га (это то, что по Ивановке), поставили на кадастровый учет. Опубликовали на официальном сайте и в газете информацию о торгах, провели аукцион. Все легально и правильно.

Однако и у жителей Ивановки на руках договор аренды, обеими сторонами подписанный и никем не расторгнутый. Вот и квитанции об оплате. На это Вячеслав Ковшов отвечает: в договорах нет указания на конкретный кадастровый номер участка.

Вячеслав Ковшов,

глава администрации Курьинского района:

Мы жителям Ивановки объяснили: у вас в договорах написано — примерно 5,5 километров от ориентира: здания администрации сельского совета на запад. То есть берем угол в 90 градусов - гигантский сектор выходит, дуга в несколько километров. Я спросил их, с чего вы взяли, что ваши участки именно здесь?

Он считает: при таких обстоятельствах не было и нужды расторгать договор аренды.

"Всегда есть скандалисты"

Глава района заверяет: без сенокосов никто в районе не останется, ничьи права ущемлены не будут.

Вячеслав Ковшов,

глава администрации Курьинского района:

Я людям объяснил: скотину вашу обязательно накормим, у нас полей для сенокосов много. Ну чуть дальше — может быть, на километр, выделим, и чуть больше, если надо.

По словам главы, поля эти засевала многолетними травами "Изумрудная страна", поэтому они им и нравятся - привыкли. Теперь же администрация готова выделить им естественные сенокосы — есть, например, такое местечко, как Дурной Лог: там никто не сеет, а сенокосы нормальные.

Однако местные жители говорят: "Изумрудная страна" многолетних трав ни на одном поле не сеяла. За полями они сами все эти годы ухаживали как могли: боронили и подсевали эспарцет и люцерну. У Виктора Анисимова договор с 2008 года, а Александра Мартемьянова с 2007-го (то есть до прихода "Изумрудной страны"), у кого-то с 2012-го.

А Дурной Лог - он ведь зарос сорной травой, и не взять там хорошего сена.

Местный фермер Александр Васинев полагает: люди боятся еще, что сенокосы им выделят далеко, "где-то за Курьей, километров за 20". Опасается этого и мой собеседник Анисимов: выделят в 14 километрах от Ивановки, да еще и на сопках, где трава толком не растет.

Вячеслав Ковшов,

глава администрации Курьинского района:

Насчет 14 километров — это уже начинают лукавить. Приехало ко мне человек 25-30, а бучу подняли девять, кто остался без многолетних трав. Они вводят в заблуждение всех остальных. Я спросил их: вы же хотите, чтобы в Ивановском сельсовете работало крупное хозяйство? Да, хотим. Ну, так надо определяться... По большому счету, мы сняли эту проблему, у нас сейчас напряжения нет никакого. А скандалисты, они всегда есть.

"А мы еще живые"

Скандалисты они или просто люди, которые борются за существование? Вопрос, конечно, интересный. В любом случае, то, что кадастрового номера в их договорах нет, их не очень убеждает. План-то земельного участка на руках у каждого в наличии. И не такие уж большие у них поля, по 8-10 га всего. Неужто без них нельзя было обойтись краснодарцам?

Виктор Анисимов,

житель Ивановки:

Как Гоголя читали в детстве - нас, как мертвых душ... Нас во внимание не приняли. А мы живые еще.

Все могло бы быть иначе, если б жители Ивановки эти участки поставили на кадастровый учет, пояснил нам один из юристов, с которым мы обсудили тему. Он, вообще, так прямо и сказал: люди сами виноваты, что этим не озаботились. В то, что они об этом не знали, он просто не верит — это уж лет 15 как надо делать.

О том, что участки надо было ставить на учет, людям, по их словам, сказали и в районной администрации.

Виктор Анисимов,

житель Ивановки:

Если бы собрали остатки села и грамотно объяснили: переоформите земли. Все. Мы бы это оформили. А они втихушку все сделали. А то, что мы объявление об аукционе в газете не увидели... Мы вот только курей, коров и овечек держим — и нам на аукцион этот идти?

"Нельзя решать проблему за счет другой"

Между тем, другой эксперт — юрист Стелла Штань — поясняет: для краткосрочных договоров, которые не регистрируются (а у жителей Ивановки именно такие договора), как правило, кадастровый учет не проводится.

Стелла Штань,

гендиректор "Правового центра "Стратегия":

Поэтому упрекать граждан в этом нелогично. Обе стороны договора приняли эти условия.

Второй вопрос: кто должен был отмежевать эти участки? Ведь распоряжаются ими районные власти. По словам Стеллы Штань, Земельный кодекс РФ указывает: подготовка схемы расположения участка - обязанность арендодателя. В то же время пункт 4 статьи 11.10 кодекса говорит: сделать это могут и физические лица.

Стелла Штань,

гендиректор "Правового центра "Стратегия":