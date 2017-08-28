Минфин намерен запретить продажу биткоинов "частникам"

Министерство предлагает приравнять криптовалюты к финансовым активам и продавать их через Московскую биржу под контролем Росфинмониторинга. При этом доступ к продаже и покупке получат только квалифицированные инвесторы, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

Биткоин является одной из самых известных в мире криптовалют. Чтобы понять, что такое биткоины, надо сначала понять, что такое блокчейн, на основе которого строится вся система криптовалют. Блойкчейн, если дословно, — "цепочка блоков", децентрализованная система, в которой миллионы компьютеров по всему миру объединяются в пулы для решения криптозадач (определенной формулы). У каждого участника системы есть файл с абсолютно всеми транзакциями всех пользователей системы. Именно поэтому считается, что систему нельзя подделать или взломать — чтобы это сделать, надо изменить не только свой файл, но и файлы всех миллионов пользователей. Система абсолютно прозрачна, в ней нет фамилий, но есть номера кошельков, по которым можно отследить операции, пишет znak.com.

Факт

В июне этого года курс биткоина стремительно рванул вверх, что подстегнуло интерес обывателей к виртуальным деньгам. Некоторые организации, в том числе девелоперы и мелкие бизнесмены, предложили своим клиентам биткоины в качестве альтернативного способа оплаты своих услуг и товаров.