Минобороны опубликовало видео нанесения авиаудара по боевикам в Сирии

На кадрах видно, как авиаудар наносится по большой колонне бронетехники, сообщает РИА Новости.

ВКС за двое суток уничтожили около 30 единиц техники террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в районе Дейр-эз-Зор.

Сирийские правительственные войска при поддержке России продолжают успешное наступление в сторону города Дейр-эз-Зора (административный центр одноименной мухафазы) на северо-востоке страны, пишет bfm.ru.