Минобороны опубликовало видео нанесения авиаудара по боевикам в Сирии

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения боевиков в Сирии.
На кадрах видно, как авиаудар наносится по большой колонне бронетехники, сообщает РИА Новости.
ВКС за двое суток уничтожили около 30 единиц техники террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в районе Дейр-эз-Зор.
Сирийские правительственные войска при поддержке России продолжают успешное наступление в сторону города Дейр-эз-Зора (административный центр одноименной мухафазы) на северо-востоке страны, пишет bfm.ru.
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