Минстрой предложил частично возвращать деньги дольщикам за недостроенные квартиры

Министерство строительства и ЖКХ предложило ограничить выплаты компенсаций обманутым дольщикам, оплачивая стоимость квартиры только в пределах 100 квадратных метров, пишет "Коммерсантъ".
В случае, если квартира занимает большую площадь, остаток ее стоимости компенсировать не будут.
Как пояснил глава министерства Михаил Мень, многодетным семьям будут в любом случае полностью компенсировать стоимость жилья. Он отметил, что предложенный Минстроем принцип похож на методику работы Агентства по страхованию вкладов.
Между тем, опрошенные эксперты заявили, что квартиры большой площади относятся к категории элитного жилья и составляют 15 процентов от общего объема, пишет polit.ru.
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