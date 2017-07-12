Минстрой предложил частично возвращать деньги дольщикам за недостроенные квартиры

В случае, если квартира занимает большую площадь, остаток ее стоимости компенсировать не будут.

Как пояснил глава министерства Михаил Мень, многодетным семьям будут в любом случае полностью компенсировать стоимость жилья. Он отметил, что предложенный Минстроем принцип похож на методику работы Агентства по страхованию вкладов.

Между тем, опрошенные эксперты заявили, что квартиры большой площади относятся к категории элитного жилья и составляют 15 процентов от общего объема, пишет polit.ru.