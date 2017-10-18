Минтруд хочет увеличить оклад алтайским сенаторам Белоусову и Щетинину

С 1 января 2018 года оклады федеральным служащим могут повысить на 4%. Соответствующий проект указа президента накануне подготовил Минтруд, пишет ТАСС.
Проект повышения оклада госслужащим учитывает уровень инфляции (потребительских цен). Минтруд уточняет, что в последний раз госслужащим повышали оклады в октябре 2013 года, но в рамках антикризисной программы индексация была заморожена до 2018 года. Теперь же к этой практике собираются вернуться.
На повышение окладов могут рассчитывать федеральные госслужащие, депутаты, сенаторы и судьи, уточняет "Общая газета". В том числе зарплату могут повысить 10 депутатам, которые представляют Алтайский край в Госдуме. А также сенаторам Сергею Белоусову и Михаилу Щетинину. В декларации о доходах за 2016 год Михаил Щетинин сообщил, что заработал 5,7 млн рублей, а Сергей Белоусов 5,8 млн рублей. Наибольшего финансового успеха добилась супруга Белоусова. Ее доход 14,7 млн рублей. Информация опубликована на сайте Совета Федерации (СФ) РФ.
Справка
Федеральный госслужащий — гражданин, который осуществляет профессиональную деятельность на посту федеральной государственной службы и получает за это денежное довольствие из средств федерального бюджета.
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