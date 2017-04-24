Минздрав предложил указывать на алкогольных этикетках предельно допустимую дозу

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Вчера, 21:38.
Потребитель

Минздрав России доработал стратегию формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) населения до 2025 года.

Алкоголь.
Алкоголь. Фото: СС0.

В документе (его цитирует RNS) предлагается указывать на этикетке максимально допустимую дозу спиртного в день.

Стратегия ЗОЖ предлагает обязать производителей размещать на этикетках алкогольной продукции "информацию о вреде ее избыточного потребления с указанием предельно допустимой дозы в миллилитрах в сутки".

Также Минздрав выступает за планомерное увеличение акцизов на водку и уменьшение доли на рынке нелегального алкоголя.

Стратегия предлагает запретить производство спиртсодержащих настоек емкостью более 30 мл и продавать в аптеках не более одного флакона таких настоек в руки. Предлагается и запретить производство и продажу моющих средств, содержащих спирт.

Кроме того, авторы стратегии хотят запретить продажу алкоголя лицам моложе 21 года и торговлю алкоголем в интернете, пишет polit.ru.

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