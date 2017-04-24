Минздрав предложил указывать на алкогольных этикетках предельно допустимую дозу

Минздрав России доработал стратегию формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) населения до 2025 года.
В документе (его цитирует RNS) предлагается указывать на этикетке максимально допустимую дозу спиртного в день.
Стратегия ЗОЖ предлагает обязать производителей размещать на этикетках алкогольной продукции "информацию о вреде ее избыточного потребления с указанием предельно допустимой дозы в миллилитрах в сутки".
Также Минздрав выступает за планомерное увеличение акцизов на водку и уменьшение доли на рынке нелегального алкоголя.
Стратегия предлагает запретить производство спиртсодержащих настоек емкостью более 30 мл и продавать в аптеках не более одного флакона таких настоек в руки. Предлагается и запретить производство и продажу моющих средств, содержащих спирт.
Кроме того, авторы стратегии хотят запретить продажу алкоголя лицам моложе 21 года и торговлю алкоголем в интернете, пишет polit.ru.
Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.