Минздрав предложил указывать на алкогольных этикетках предельно допустимую дозу

В документе (его цитирует RNS) предлагается указывать на этикетке максимально допустимую дозу спиртного в день.

Стратегия ЗОЖ предлагает обязать производителей размещать на этикетках алкогольной продукции "информацию о вреде ее избыточного потребления с указанием предельно допустимой дозы в миллилитрах в сутки".

Также Минздрав выступает за планомерное увеличение акцизов на водку и уменьшение доли на рынке нелегального алкоголя.

Стратегия предлагает запретить производство спиртсодержащих настоек емкостью более 30 мл и продавать в аптеках не более одного флакона таких настоек в руки. Предлагается и запретить производство и продажу моющих средств, содержащих спирт.

Кроме того, авторы стратегии хотят запретить продажу алкоголя лицам моложе 21 года и торговлю алкоголем в интернете, пишет polit.ru.