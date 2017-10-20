В Рубцовске потратят 9 миллионов на светомузыкальный фонтан

Светомузыкальный фонтан "Торнадо С" стоимостью 8,8 млн. рублей доставили в Рубцовск из Москвы. Его монтаж должен завершиться в течение пяти дней, обещают в городской администрации.

Фонтан выложили плиткой, установили все 25 форсунок и 4 светодиодных прожектора. Вокруг фонтана планируют выложить мозаику в виде компаса, установить вазоны, фонари и организовать автомобильную парковку на 15 мест, пишет "Алтайская правда".

Реконструкция площади Ленина проходит рамках участия в программе “Формирование комфортной городской среды”. Полная стоимость реконструкции площади вместе с фонтаном — чуть более 29 млн. рублей. Средства выделены из федерального бюджета.