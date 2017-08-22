"Мунайский разрез" купили трое предпринимателей из Москвы, Подмосковья и Барнаула

Кто пришел?

У "Мунайского разреза" три новых собственника. Сергей Ефименко (48% долей) является также соучредителем фирмы "Солнечный берег", зарегистрированной в Дубне Московской области. Ее основной вид деятельности — зрелищно-развлекательная, прочая.

Виталий Шелковников (у него 36%) является руководителем и соучредителем "Торгового дома Мунайский угольный разрез", "прописанного" в Барнауле. Третий совладелец Михаил Махов (16%) — соучредитель зарегистрированной в Москве фирмы "Мемориал-сервис+". Ее основной вид деятельности фирмы - организация похорон и представление связанных с ними услуг.

Собственники уже назначили гендиректора: им стал менеджер из Белгорода Виктор Хлевицкий. По данным ЕГРЮЛ, он также возглавляет фирму "Верона-Моторс-Белгород". Виктор Хлевицкий подтвердил altapress.ru сведения о смене собственника, но от дальнейших комментариев пока воздержался — он предоставит их позже, если совладельцы бизнеса сочтут это целесообразным.

Провальный разрез

Надо сказать, что за последние двадцать лет бурый уголь в Солтонском районе добывали как минимум пять юрлиц — одно за другим. Это единственное в крае угольное месторождение, готовое к промышленной разработке (база предприятия находилась в селе Сузоп). Но экономического успеха ни одно из предприятий в конечном итоге так и не добилось. Тем не менее, это не отпугивало следующих претендентов.

По данным altapress.ru, барнаульский бизнесмен Валерий Пекарский купил общество с ограниченной ответственностью "Мунайский разрез", которому принадлежат лицензии на добычу топлива, в конце 2014 года. Продавцом была структура, близкая к Юрию Шамкову — на тот момент члену Совета Федерации от Алтайского края (какое-то время в СМИ сообщалось, что владельцем является завод РТИ). Контора

Впрочем юридически покупателем был Анатолий Пекарский, вероятно, брат бизнесмена. Так или иначе, уже в начале 2015-го он продал его за 200 млн рублей кемеровскому предпринимателю Геннадию Андриевскому. Правда, юридически покупателем была его жена Светлана Андриевская — она оставалась владельцем компании до самого недавнего времени.

Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, Пекарский продал компанию намного дороже, чем купил. Сделка могла бы быть весьма удачной, если бы Андриевский ее оплатил. Но сделать это он категорически отказался. Он пояснял altapress.ru: ему "продали кота в мешке". Техника, которая входила в цену сделки, находилась в аренде у завода АТИ, документы на землеотвод отсутствовали, основной забой был завален глиной.

Со своей стороны, Валерий Пекарский пояснял СМИ, что ошибся в выборе партнера. В общем, обе стороны считали себя обманутыми, обращались в правоохранительные органы, вели бурные переговоры. И вот теперь этот конфликт, судя по материалам арбитража, разрешился.

Договорились о сумме

Анатолий Пекарский подал заявление в суд с требованием признать личным банкротом госпожу Андриевскую — по решению Центрального райсуда Барнаула, она должна была ему около 200 млн рублей. 21 июня 2016 года арбитражный суд признал ее банкротом и ввел реализацию (то есть распродажу) имущества. Но затем другая судебная инстанция отменила решение и ввела реструктуризацию.

Интересно, что финансовым управляющим Андриевской был Дмитрий Иванов, который в тот же период (до 17 ноября 2016 года) был финуправляющим Валерия Пекарского, тоже признанного банкротом.

А в марте уже 2017 года Анатолий Пекарский, а также Светлана и Геннадий Андриевские подписали и утвердили в суде мировое соглашение. По его условиям, Антриевская обязалась заплатить Пекарскому по частям 85 млн рублей, причем деньги за нее пообещал внести супруг.

Последний платеж должен был поступить Пекарскому к 15 июля. И вот в начале июля, незадолго до часа "Х", судя по данным ЕГРЮЛ, "Мунайский разрез" был продан трем названным выше предпринимателям.

Рыбное место

Вообще, еще 10 лет назад краевые власти связывали будущее месторождения в Солтонском районе со строительством в непосредственной близости от него крупной электростанции мощностью 660 МВт. Поселок энергетиков планировали построить в селе Сузоп.

Решение о том, что ее построят, даже приняли в правительстве РФ, о чем рассказал в конце 2016 года губернатор края Александр Карлин в интервью ИА "ТАСС". Губернатор сообщил, что власти активно ищут инвесторов, но "макроэкономическая ситуация такая, что сегодня на крупные проекты, тем более на те, которые начинаются вновь, инвестор пока не идет".

Между тем уголь на разрезе не добывают уже около четырех лет. Источник, знакомый в ситуацией, говорит, что от Мунайского разреза "осталась одна большая яма с водой". В нее запустили рыбу. Ну, и занимаются ее разведением.

Время бурить шурфы

У "Мунайского разреза" сейчас две лицензии: на геологическое изучение, разведку и добычу бурого угля участка месторождения "Шабуровский-Восточный" (выдана до 2035 года) и на разведку и добычу все того же бурого угля на месторождении в 120 километрах на северо-восток от Бийска.

Но новым собственникам, очевидно, предстоит трудная работа по восстановлению добычи угля. Ленинский райсуд в апреле 2017 года обязал "Мунайский разрез" завершить поисково-оценочные работы на участке "Шабурово-Восточный" и представить в "Алтайнедра" геологический отчет с подсчетом прогнозных ресурсов и запасов. Эти работы были неотъемлемой частью лицензии, но предыдущие собственники их не сделали, следует из решения Ленинского райсуда.

Исполнить решение суда нужно в течение двух лет с момента его вступления в силу. И это весьма существенный объем работ: необходимо пробурить порядка 2 тыс. скважин (шурфов), обобщить результаты, сдать и защитить отчет. Если это сделано не будет, лицензия на этот участок должна быть отозвана.