На Алтае будут судить мужчину за унижения и избиения сына

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Сегодня, 10:23.
Происшествия

32-летнего жителя села Улаган будут судить за истязание сына. Мужчина систематически издевался над своим ребенком.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми. Фото: СС0.

По версии республиканской прокуратуры, с февраля по май 2017 года житель села Улаган унижал своего сына и бил его, зная, что ребенок не сможет оказать ему сопротивления.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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