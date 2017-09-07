На Алтае будут судить мужчину за унижения и избиения сына

По версии республиканской прокуратуры, с февраля по май 2017 года житель села Улаган унижал своего сына и бил его, зная, что ребенок не сможет оказать ему сопротивления.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.