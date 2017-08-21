Глава алтайского поссовета, объявленный в федеральный розыск, пойман в горах

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Глава Степноозерского поселкового совета (Благовещенский район) Игорь Демьянов, объявленный в федеральный розыск, пойман в Республике Алтай и этапирован в Благовещенский район. 21 августа ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

Задержание злоумышленника.
Задержание злоумышленника. Фото: Михаил Хаустов.

По данным altapress.ru, уголовное дело в отношении Игоря Демьянова возбуждено еще в мае по подозрению в преступлении, предусмотренном частью 2 ст. 285 УК РФ. В вину ему вменяется отчуждение муниципальной собственности по заниженной цене — речь шла о том, что глава поссовета продал кафе своей родственнице.  Оперативное сопровождение дела оказывало УФСБ.

Между тем, "Банкфакс" со ссылкой на замглавы поселкового совета еще в июне сообщал, что с 25 мая он находится в плановом отпуске до 11 июля. При этом "в отпуске" он находился вплоть до 17 августа. Поскольку на контакты с органами следствия он не выходил, Демьянов был объявлен в федеральный розыск.

Игорь Демьянов на страничке в Одноклассниках.
Игорь Демьянов на страничке в Одноклассниках.
В следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю сообщили, что 17 августа сотрудники ГУВД по Алтайскому краю обнаружили его, задержали (он находился в одном из районов Горного Алтая) и препроводили в Благовещенский район. По данным altapress.ru, в Благовещенку его привезли глубокой ночью — примерно в три часа.

18 августа Демьянов был допрошен в качестве подозреваемого. У него отобрано обязательство о явке: это письменное обязательство своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд. Предусмотрено также, что он должен информировать обо всех своих передвижениях.

А 21 августа ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 285 УК РФ.

По некоторым данным, Игорь Демьянов утверждает, что не скрывался от следствия, а просто отдыхал и вообще не знал, что в отношении него возбуждено уголовное дело, так как его об этом не уведомили. Однако в краевом СУСКе сообщили, что ему в установленном порядке на дом была отправлена копия постановления о возбуждении уголовного дела, и о возбуждении дела он все же знал - поэтому и скрывался от следствия.

На 22 августа намечено заседание суда, на котором будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. У Демьянова адвокат из Барнаула.

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