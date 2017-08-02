На Алтае ищут мужчину в плавках, который пропал на берегу реки

В Улаганском районе Республики Алтай пропал 44-летний Алексей Евдокимов. Мужчину видели в последний раз 28 июля на берегу реки Чулышман в районе перевала Кату-Ярык. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.
Приметы пропавшего:
- рост 175 см;
- телосложение полное;
- цвет глаз голубые;
- волосы светло-русые, короткая стрижка.
Был одет:
- плавки с сине-белыми полосами;
- коричневые сандалии.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (с мобильного телефона 120), либо на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).
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