На Алтае ищут мужчину в плавках, который пропал на берегу реки

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Сегодня, 14:04.
Происшествия

В Улаганском районе Республики Алтай пропал 44-летний Алексей Евдокимов. Мужчину видели в последний раз 28 июля на берегу реки Чулышман в районе перевала Кату-Ярык. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Река Чулышман.
Река Чулышман. Фото: СС0.
Пропавший А. Евдокимов.
Пропавший А. Евдокимов.

Приметы пропавшего:

  • рост 175 см;
  • телосложение полное;
  • цвет глаз голубые;
  • волосы светло-русые, короткая стрижка.

Был одет:

  • плавки с сине-белыми полосами;
  • коричневые сандалии.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (с мобильного телефона 120), либо на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

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