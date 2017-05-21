На Алтае из-за аварии на ЛЭП остались без света жители 8 сёл

21 мая в Усть-Коксинском районе Республике Алтай произошла авария на линии электропередач Л-30-10. 8 сёл, в которых проживают 2596 человек, остались без света.
От электроэнергии были отключены 860 домов, а также 6 школ, 3 детских сада, котельная, и 2 объекта водоснабжения. На месте работала аварийная бригада МРСК "Сибири".
В 13.35 линия была включена, сообщает республиканское управление МЧС.
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