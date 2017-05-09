На Алтае мать бросила новорожденного на берегу Бии

Полиция разыскивает женщину, оставившую своего новорожденного ребенка на берегу Бии в заброшенном здании в райцентре Турочак.
Малыша, завернутого в простыню, нашли около 16 часов 8 мая. Ребенка тут же отвезли в Горно-Алтайск в республиканскую больницу.
Сотрудники МВД по Республике Алтай просят всех, кто знает что-то об обстоятельствах этого дела, сообщить по телефонам 8(38822) 2-27-97, (38843) 22-9-66, (38822) 2-00-20.
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