На Алтае мать бросила новорожденного на берегу Бии

Малыша, завернутого в простыню, нашли около 16 часов 8 мая. Ребенка тут же отвезли в Горно-Алтайск в республиканскую больницу.

Сотрудники МВД по Республике Алтай просят всех, кто знает что-то об обстоятельствах этого дела, сообщить по телефонам 8(38822) 2-27-97, (38843) 22-9-66, (38822) 2-00-20.