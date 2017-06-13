На Алтае парень напал на участкового с вилами, чтобы похитить его пистолет

По данным следствия, поздно вечером 8 октября 2016 года участковый прибыл на вызов о бытовом конфликте в один из домов в селе Рогозиха. Молодой человек, находящийся в доме, попытался ударить полицейского вилами в грудную клетку, пытаясь завладеть его пистолетом. Сотрудник полиции перехватил у парня сельскохозяйственный инструмент и смог увернуться от удара.

Уголовное дело направлено в суд.