На Алтае парень напал на участкового с вилами, чтобы похитить его пистолет

В Павловском районе будут судить 18-летнего жителя села Рогозиха, который напал на полицейского, пытаясь похитить его огнестрельное оружие. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, поздно вечером 8 октября 2016 года участковый прибыл на вызов о бытовом конфликте в один из домов в селе Рогозиха. Молодой человек, находящийся в доме, попытался ударить полицейского вилами в грудную клетку, пытаясь завладеть его пистолетом. Сотрудник полиции перехватил у парня сельскохозяйственный инструмент и смог увернуться от удара.
Уголовное дело направлено в суд.
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