На Алтае подросток угнал машину, а потом пробил колесо и бросил её

В Майминском районе 17-летний парень угнал автомобиль чтобы покататься, но на выезде из села пробил колесо и машину пришлось бросить. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике Алтай.
В полицию Майминского района обратилась местная жительница, которая рассказала, что у нее угнали автомобиль Toyota Corolla. Женщина припарковала машину возле дома, а утром не нашла её.
Через час после заявления, полицейские нашли машину с пробитым колесом и разбитым стеклом на 435 километре Чуйского тракта, недалеко от районного центра. Позже полицейские задержали 17-летнего местного жителя, который во всем признался.
Полицейским он пояснил, что угнал машину чтобы покататься. Он разбил боковое стекло, залез в машину и завел её с помощью отвертки. На выезде из села Майма угонщик пробил колесо, после чего бросил иномарку и скрылся.
Против подростка возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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