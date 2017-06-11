На Алтае подросток угнал машину, а потом пробил колесо и бросил её

В полицию Майминского района обратилась местная жительница, которая рассказала, что у нее угнали автомобиль Toyota Corolla. Женщина припарковала машину возле дома, а утром не нашла её.

Через час после заявления, полицейские нашли машину с пробитым колесом и разбитым стеклом на 435 километре Чуйского тракта, недалеко от районного центра. Позже полицейские задержали 17-летнего местного жителя, который во всем признался.

Полицейским он пояснил, что угнал машину чтобы покататься. Он разбил боковое стекло, залез в машину и завел её с помощью отвертки. На выезде из села Майма угонщик пробил колесо, после чего бросил иномарку и скрылся.

Против подростка возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.