На Алтае полицейский ранил дебошира, который попытался его побить и отнять пистолет

В Усть-Коксинском районе инспектор ДПС ранил дебошира из табельного оружия. Об этом сообщает ГУ МВД по РА.
29 июня около 16.40 экипаж ДПС ОГИБДД остановил автомобиль ВАЗ-21063 в селе Верх-Уймон. 25-летний водитель оказался лишен права управления транспортными средствами и находился в состоянии алкогольного опьянения. Для разбирательства его проводили в служебный автомобиль.
В это время находившийся в салоне "Жигулей" 22-летний пассажир сел за руль транспортного средства и попытался скрыться с места происшествия, однако его действия пресекли. В ходе разбирательства агрессивно настроенный гражданин несколько раз пытался ударить полицейского по лицу и завладеть его оружием. На законные требования прекратить противоправные действия и предупреждение о применении табельного оружия правонарушитель не реагировал.
Инспектор ДПС два раза выстрелил в воздух из табельного пистолета Макарова, однако сельчанин не успокоился. После чего, полицейский произвел два прицельных выстрела и ранил нападавшего.
Нарушителю, получившему огнестрельные ранения нижних конечностей, автоинспекторы оказали первую помощь, после чего доставили в больницу. Действия сотрудника полиции, применившего табельного оружие, признали законными.
Кроме того, в настоящее время сотрудниками СУ СК России по Республике Алтай в отношении гражданина, пытавшегося ударить полицейского и завладеть его оружием, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса РФ "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".
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