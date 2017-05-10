На Алтае разыскали мать, которая бросила новорождённого на берегу реки

Напомним, 8 мая около 16.00 часов в полицию поступило сообщение о том, что в селе Турочак обнаружили завернутого в простыню новорожденного, которого незамедлительно госпитализировали в республиканскую больницу.

В настоящее время делом занимается СУ СКР по Республике Алтай для квалификации действий несовершеннолетней и принятия процессуального решения. Однако, если девочке меньше 16 лет, ответственность за случившееся понесут родители, так как ответственность за оставление в опасности до этого возраста не предусмотрена.