На Алтае разыскали мать, которая бросила новорождённого на берегу реки

Полицейские установили личность матери новорожденного, которого нашли в заброшенном строении на берегу Бии в Турочаке. Ею оказалась несовершеннолетняя жительница Турочакского района, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
Напомним, 8 мая около 16.00 часов в полицию поступило сообщение о том, что в селе Турочак обнаружили завернутого в простыню новорожденного, которого незамедлительно госпитализировали в республиканскую больницу.
В настоящее время делом занимается СУ СКР по Республике Алтай для квалификации действий несовершеннолетней и принятия процессуального решения. Однако, если девочке меньше 16 лет, ответственность за случившееся понесут родители, так как ответственность за оставление в опасности до этого возраста не предусмотрена.
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