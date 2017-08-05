На Алтае разыскивается подросток из центра для сирот в Рубцовске

15-летний Сергей Жилкин ушел из "Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей" в Рубцовске 1 августа. До сих пор никто не знает, где он находится. Об этом сообщат пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Пропавший Сергей Жилкин. Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет: футболка синего цвета с надписью "28", штаны камуфлированные зеленого цвета, кроссовки черного цвета. Тех, кому что-либо известно о Сергее, просят сообщить об этом в МО МВД России "Рубцовский" по адресу: город Рубцовск, переулок Улежникова 6, либо по телефонам (385 57) 91-0-45, 91-0-63, или 02.