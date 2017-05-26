На Алтае два автомобиля слетели с трасс и перевернулись

25 мая на территории Республики Алтай зарегистрировали два ДТП с "перевертышем". Один из водителей сбежал с места происшествия, другой вовсе не имел прав на вождение, сообщает ГУ МВД по РА.
В Онгудайском районе около 17.00 на 738 км Чуйского тракта 61-летний житель села Кош-Агач, управляя автомобилем ВАЗ-21104, двигаясь со стороны села Акташ в направлении Шебалино, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Водитель скрылся с места ДТП и был задержан 26 мая.
В больницу с травмами различной степени доставили двух пассажиров автомобиля, жителей Республики Тыва. Один из них госпитализирован. В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
В тот же день около 22.00 часов в селе Кокоря Кош-Агачского района 30-летняя местная жительница, не имеющая права управления транспортными средствами, ехала на Toyota IST со стороны села Тобелер в сторону села Кокоря. Женщина не справилась с управлением, и машина слетела с дороги и перевернулась. Водитель с полученными травмами госпитализирована в районную больницу. По факту ДТП возбудили административное расследование.
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