На Алтае два автомобиля слетели с трасс и перевернулись

В Онгудайском районе около 17.00 на 738 км Чуйского тракта 61-летний житель села Кош-Агач, управляя автомобилем ВАЗ-21104, двигаясь со стороны села Акташ в направлении Шебалино, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Водитель скрылся с места ДТП и был задержан 26 мая.

В больницу с травмами различной степени доставили двух пассажиров автомобиля, жителей Республики Тыва. Один из них госпитализирован. В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В тот же день около 22.00 часов в селе Кокоря Кош-Агачского района 30-летняя местная жительница, не имеющая права управления транспортными средствами, ехала на Toyota IST со стороны села Тобелер в сторону села Кокоря. Женщина не справилась с управлением, и машина слетела с дороги и перевернулась. Водитель с полученными травмами госпитализирована в районную больницу. По факту ДТП возбудили административное расследование.