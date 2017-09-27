На Алтае сотни людей не могут вернуть вложения в фирму с признаками финансовой пирамиды

30% в месяц!

О проблемах с выплатами написал житель Барнаула на сайте antijob.net 7 сентября. Пост его анонимный, но его слова подтверждают те, кто обратились в "Ассоциацию по защите прав заемщиков".

По данным ассоциации, почти два года назад фирма "АнтиКризисЦентр" начала собирать средства — сначала по обычным договорам вкладов, затем по договорам инвестиционного займа сроком на 18 месяцев. Выплаты обещали каждого 1-го, 11-го, 21-го числа месяца по 10% от суммы вклада.

Итого 30% в месяц. Большинство банков сегодня не предлагает и трети от этой ставки — причем не в месяц, а в год!

Между тем, анонимный автор на сайте утверждает, что представители фирмы ездили по стране с презентациями и сообщали, что могут платить и по 40% в месяц. Просто 10% они откладывают в резервный фонд на случай форс-мажора.

В итоге сеть для сбора денег раскинулась довольно обширная: по данным Евгения Жукова, точки есть в Барнауле (на ул. Титова, 1б) и Бийске, Магадане и Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровском крае. По некоторым сведениям, еще и в Краснодаре. Вопросы о том, стоит ли им доверять, на сайт правовой помощи www.9111.ru поступали даже из Латвии и Казахстана — возможно, офисы фирмы есть уже и там.

Признаки пирамиды

"АнтиКризисЦентр" имеет многие признаки финансовой пирамиды, перечисленные на сайте Центрального Банка РФ, включая отсутствие права на привлечение денег и обещание завышенной доходности. Казалось бы, кто не знает, что пирамиды неизбежно рушатся, оставляя без денег вкладчиков?

Все пирамиды строятся по одному принципу: каждый новый участник делает входной взнос, который распределяется между человеком, который пригласил "новообращенного", и более ранними участниками. Вновь прибывший приглашает других — теперь уже их взносы перераспределяют тем, кто пришел раньше. Структура разрастается как снежный ком... Но неизбежно рушится.

Тем не менее, люди несли в фирму свои деньги — кто-то 50-100 тыс. рублей, а кто-то миллион и даже больше — до 3 млн. Один пришел — приводил за собой друзей или знакомых, их они называли партнерами. Известно как минимум три случая, рассказывают в "Ассоциации по защите прав заемщиков", когда граждане в одном месте взяли очень дорогой заем под залог жилья на крупную сумму (например, 700 тыс. рублей), а потом "инвестировали" всю сумму в "АнтиКризисЦентр".

Игорь Нестеров,

исполнительный редактор информационного портала "Ассоциации по защите прав заемщиков", эксперт ОНФ:

Получается, что сроки по выплатам ряда граждан либо закончились, либо подходят к завершению. Но, по данным обратившихся в "Ассоциацию по защите прав заемщиков" людей, обещанных сумм они не получили. В настоящее время с ними работают юристы.

Заработаем на торгах

Можем только предположить, что руководитель фирмы умела внушить людям доверие. Она не предлагала стандартных способов инвестиций, которые рекламировали всем известные финансовые пирамиды и которые давно разоблачили эксперты (и, кстати, почти не давала рекламы в Интернете, которую сейчас внимательно отслеживает ЦБ).

По словам Евгения Жукова, им обещали, что деньги граждан фирма будет инвестировать в торги по банкротству, а сам он знает, что на этом многие зарабатывают. Можно ли здесь получить "быстрые" деньги, чтобы платить по 30% в месяц?

Антон Доровских,

исполнительный директор "Ассоциации по защите прав заемщиков", эксперт ОНФ:

На торгах продается дебиторская задолженность коммунальных предприятий. Обычно ее приобретают за 5-15%, а потом взыскивают с людей долг. Заработать таким образом можно, но профессионалы, которые этим занимаются, говорят, что на практике взыскать с должников можно максимум треть задолженности. Причем период взыскания длительный — как минимум два года.

Однако в "Ассоциации по защите прав заемщиков" пока не нашли подтверждения участия "АнтиКризисЦентра" в торгах по банкротству. Евгений Жуков рассказал, что ему известно об одном приобретенном лоте, а вот о том, как идет дальнейшее инвестирование средств граждан, руководство не сообщало.

Усыпляла бдительность

По словам Евгения Жукова, проблемы с выплатами процентов начались в декабре 2016 года и январе 2017. Почему люди начали массово просить о помощи только в последнее время?

Координатор группы вспоминает: первые несколько человек обратились в полицию еще в апреле-мае. Руководитель фирмы пригласила их к себе, выплатила деньги и попросила забрать заявления, что они и сделали.

Сам он тоже написал заявление в полицию, но уже в августе. И ему также выплатили деньги, правда, частично. К тому же в других городах фирма деньги платила по "инвестициям" и позже, и ее руководители предъявляли это в качестве аргумента, что все наладится и у них.

Адвокат Татьяна Панина, которая сейчас изучает документы и объяснения многих вкладчиков, рассказывает: в самые острые моменты руководитель внушала людям, что надо перезаключить договор, после чего решатся какие-то проблемы и деньги начнут поступать.

Татьяна Панина,

адвокат:

Природа "перезаключенных" договоров самим вкладчикам не понятна, они доверяли тому, что им говорили: "Организация в очередной раз реорганизуется и это просто формальная необходимость". Люди верили, отдавали старые экземпляры договоров и получали "новые". На какое-то время они успокаивались, ждали выплаты своих денег. Когда начинали суетится, их вновь успокаивали перезаключением договоров и обещаниями. 95% "вкладчиков" — люди пенсионного возраста и юридически не грамотные.

Миллион в подарок

Фирма "АнтиКризисЦентр", по словам ее "инвесторов", принимала деньги, в основном, наличными, хотя в договорах, которые они подписывали с фирмой, номер расчетного счета указан был.

Парадокс ситуации в том, что даже не все клиенты фирмы подписывали договора, хотя приносили порой огромные деньги. Более того, платежных документов, подтверждающих внесение денег, похоже, не выдавали почти никому — есть только несколько квитанций, полученных в первое время деятельности по сбору средств. Евгений Жуков говорит, что есть квитанции о переводе средств, например, из Магадана в Барнаул.

Если же человек настаивал на безналичных переводах, его просили перечислить деньги на карточку, но не писать, что это деньги на инвестиции, утверждает все тот же анонимный автор на сайте antijob.net. Татьяна Панина говорит, что в этом случае в качестве назначения платежа предлагали указать, например, "подарок к празднику" или что-то еще. Вот уж в самом деле подарок.

Главная сложность

Если фирма намерена действовать добросовестно, она как минимум должна была выдавать подтверждающие документы внесенных денежных средств, рассуждает Татьяна Панина.

Татьяна Панина,

адвокат:

Однако квитанций или расписок она не давала, и это было системой. В этом главная сложность для взыскания в судах общей юрисдикции денежных средств по сомнительным договорам, так как надлежащие доказательства у всех "вкладчиков" отсутствуют. Свидетельскими показаниями данные вклады граждане подтвердить не смогут. Сейчас вкладчики не могут вернуть свои начальные вклады, о процентах уже мало кто задумывается.

По словам адвоката, зачастую наличие договоров гражданско-правового характера (причем витиевато написанных, непонятных для граждан) — это прикрытие для незаконных манипуляций мошенников. При этом никто из обратившихся в ассоциацию не получил подтверждения, что его деньги действительно поступили на расчетный счет организации.

Татьяна Панина,

адвокат:

По факту деятельность организации — простая схема финансовой пирамиды. Наличие договоров не должно смущать правоохранительные органы. В данном случае договор с самого начала не соблюдается самой организацией. То есть умысел, на наш взгляд, в этих действиях присутствует с самого начала.

Экстренные меры

Сколько денег внесли в фирму люди, пока неясно — обращения от пострадавших только поступают, многие же еще продолжают надеяться на лучшее. По оценкам Евгения Жукова, в Барнауле вложения в "АнтиКризисЦентр"сделали порядка 360 человек, около 150 в Магадане, а в Бийске, Новосибирске и Екатеринбурге — не меньше сотни. Деньги присылали и из Горно-Алтайска.

Примерно 30 человек уже обратились в полицию. Жуков говорит, что их заявления передали в следственный отдел УМВД по Барнаулу, но туда пока никого из них не вызывали.

А в "Ассоциацию по защите прав заемщиков" свои обращения передали жители Барнаула, Бийска и Магадана. Адвокат Панина сейчас планирует помочь им грамотно составить заявления в полицию, а информацию о деятельности "АнтиКризисЦентра" и бездействии органов полиции отправить в Генеральную прокуратуру РФ.

Татьяна Панина,

адвокат: