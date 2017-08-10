На Алтае женщина испугала истошным криком грабителя с пистолетом

Злоумышленник требовал отдать ему золотые украшения и деньги.

На место происшествия направили экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, который и задержал правонарушителя на месте совершения преступления.

Потерпевшая рассказала, что когда мужчина достал пистолет, она стала истошно кричать. Услышав крики, на помощь выбежала вся ее семья. Преступник, не ожидая такого, опешил, а домочадцы набросились на него.

В это время на место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны и задержал злоумышленника. В ходе досмотра у задержанного был изъят пневматический пистолет.

Задержанным оказался ранее неоднократно судимый местный житель, который лишь в мае этого года освободился из мест лишения свободы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ — разбой, говорится в сообщении управления вневедомственной охраны Росгвардии по Алтайскому краю.