На Алтае женщина испугала истошным криком грабителя с пистолетом

В полицию Тальменского района Алтайского края позвонила женщина и сообщила о том, что неизвестный мужчина во дворе ее дома угрожает предметом, похожим на пистолет.
Злоумышленник требовал отдать ему золотые украшения и деньги.
На место происшествия направили экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, который и задержал правонарушителя на месте совершения преступления.
Потерпевшая рассказала, что когда мужчина достал пистолет, она стала истошно кричать. Услышав крики, на помощь выбежала вся ее семья. Преступник, не ожидая такого, опешил, а домочадцы набросились на него.
В это время на место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны и задержал злоумышленника. В ходе досмотра у задержанного был изъят пневматический пистолет.
Задержанным оказался ранее неоднократно судимый местный житель, который лишь в мае этого года освободился из мест лишения свободы.
Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ — разбой, говорится в сообщении управления вневедомственной охраны Росгвардии по Алтайскому краю.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.