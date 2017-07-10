На алтайской трассе в ДТП погибли два человека

Дорожно транспортное происшествие произошло в 11.35 на 65 км автодороги в Баевском районе. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи.

Полицейские установили, что мужчина 1970 года рождения ехал из Завьялова в сторону села Баево за рублем автомобиля "Ниссан Альмера". Во время движения он решил обогнать попутное транспортное средства и столкнулся на встречной полосе с автомобилем марки "ВАЗ 21150", за рулем которого был мужчина 1966 года рождения.

В результате ДТП до приезда медиков от полученных телесных повреждений скончались водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ 2115". Два взрослых и два ребенка, которые находились во втором автомобиле, получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в больницу Завьяловского района.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку случившегося.