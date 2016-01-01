На борту потерпевшего крушение ТУ-154 была Доктор Лиза

Министрество обороны подтвердило нахождение на борту упавшего в Чёрное море ТУ-154 известной общественницы Елизаветы Глинки, пишет Интерфакс.
Елизавета Глинка, гражданский активист и благотворитель, глава фонда "Справедливая помощь", больше известна как "Доктор Лиза". Имя Глинки значится в списках пассажиров упавшего самолета, опубликованного на сайте министерства.
Напомним, самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров сегодня утром через 7 минут после дозаправки в Сочи. Его обломки обнаружили в радиусе полутора километров. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ, а также вся балетная труппа ансамбля песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.
Министерство обороны открыло горячую линию: 8-800-100-18-86.
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