Алтайские коммунисты успели внести народную инициативу до изменения законодательства

Первый законопроект в рамках проекта в АКЗС направила депутат Барнаульской гордумы от КПРФ Лариса Идолова.

Что предлагают коммунисты? Увеличить детские пособия со 155 до 465 рублей. Родителям дошкольников, посещающих государственные и муниципальные детсады, установить размер компенсации не менее 20% — на первого ребенка, 50% – на второго, 70% – на третьего и последующих детей. То есть возвратить поддержку на уровень 2016 года. Упростить получение статуса "Ветеран труда Алтайского края". Ввести дополнительные меры социальной поддержки "детям войны". Отменить ряд положений закона №87-ЗС от 30 ноября 2016 года.

Согласно действующему краевому законодательству, к проекту закона приложены подписи 325 жителей края (закон требует 300, но не более 345). Затем из числа этих граждан КПРФ сформирует группу по сбору подписей 1% от числа избирателей в Алтайском крае. На 1 января в регионе проживали 1 877 163 избирателей, то есть собрать нужно будет не менее 18 772 подписей.

Лариса Идолова объяснила дальнейший порядок действий. В течение 14 дней в АКЗС должна быть создана комиссия из депутатов, представителей органов госвласти и Общественной палаты. Она проанализирует проект закона на соответствие его Конституции России, федеральным законам, проверит подписи инициативной группы. В течение 30 дней комиссия должна подготовить свое заключение. Собрать подписи граждан коммунистам нужно будет в течение 60 дней с момента регистрации инициативной группы. Затем комиссия АКЗС проверит подписи. Если эти процедуры пройдут успешно, что Заксобрание обязано будет в течение 30 дней принять предложенный народом законопроект.

Добавим, что крайком КПРФ успел внести документы в краевой парламент до майской сессии (пройдет 25 мая), на которой будут рассмотрены поправки в закон "О народной законодательной инициативе в Алтайском крае". Изменений немного, но они принципиальные.

Сейчас в законе говорится, что народная законодательная инициатива вносится в АКЗС в виде законопроекта "…для последующего его принятия". Предлагается изменить на "… для последующего его рассмотрения".

Сегодня в законе говорится, что "решение об отказе в удовлетворении ходатайства о возбуждении процедуры народной законодательной инициативы может быть принято в следующих случаях". Окончание фразы предлагается заменить на "принимается в следующих случаях".

Наконец (и это самое главное), сейчас закон гласит, что при условии успешного осуществления народной законодательной инициативы АКЗС "обязано принять нормативный правовой акт…". Формулировку предлагают изменить на "рассматривает".

Коммунисты не единственные, кто решил пойти законодательным путем, чтобы "исправить" ранее принятый закон, изменивший систему соцвыплат. На прошлой неделе лидер фракции "Справедливая Россия" в АКЗС Александр Молотов также заявил, что в мае, июне и августе-сентябре эсэры будут вносить законопроекты. Они предусматривают возвращение прежней системы присуждения звания "ветеран труда", изменение правил выплаты компенсаций для родителей дошкольников и сельских педагогов.