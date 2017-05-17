Эсеры в год выборов попытаются вернуть часть социальных выплат жителям Алтайского края

В ближайшие полгода фракция "Справедливая Россия" в краевом Заксобрании (АКЗС) будет пытаться вернуть часть социальных льгот. Партия инициирует: возвращение прежнего порядка присвоения звания "ветеран труда", расширение категории родителей, которым будут компенсировать плату за детсад, а также изменение порядка компенсаций сельским педагогам. Об этом 16 мая рассказал лидер фракции Александров Молотов.
Напомним, в ноябре 2016 года в крае внесли поправки в пакет из 15 законов, регулирующих социальные выплаты по разным основаниям. Изменения коснулись фактически всех получателей госпомощи и вызвали серьезный общественный резонанс. Власти тогда неоднократно объясняли, что суть поправок сводится не к сокращению объемов поддержки (ее общий объем не уменьшился), а к справедливому перераспределению средств. Однако оппозиционные партии были категорически не согласны с этим.
Александр Молотов,
руководитель фракции "Справедливая Россия" в АКЗС:
В мае мы выносим на рассмотрение законопроект, который возвращает, по сути, прежний порядок присвоения звания "ветеран труда". Мы настаиваем, чтобы учитывались не только краевые, но и муниципальные грамоты.
По словам Молотова, из-за изменения порядка "за бортом присвоения звания" ежегодно будут оставаться более 7 тыс. человек. По его данным, раньше звания ежегодно получали порядка 20 тыс. человек, из них только две трети — по краевым наградам.
Александр Молотов,
руководитель фракции "Справедливая Россия" в АКЗС:
Мы прошил через бюрократические сита, отрицательные заключения губернатора и комитета. В мае депутаты будут голосовать по законопроекту.
К июню эсэры намерены подготовить законопроект, касающийся компенсации оплаты за детский сад. Раньше ее получали все родители дошколят. С 1 января — только многодетные семьи или те, кто признаны нуждающимися, то есть те семьи, где доход на члена семьи ниже прожиточного минимума (8,7 тыс. рублей).
Александр Молотов,
руководитель фракции "Справедливая Россия" в АКЗС:
Если родители двух детей получают вместе больше 38 тыс. рублей, то на компенсацию они претендовать не могут. У нас 116 тыс. детей-дошкольников. Теперь на компенсацию претендуют 39 тыс. семей. Мы предложили увеличить критерий нуждаемости до полуторакратного размера прожиточного минимума. То есть на члена семьи будет приходиться порядка 13 тыс. Мы посчитали, что тогда получать компенсацию смогут еще порядка 20-30 тыс. человек.
Наконец, ближе к осени (и к муниципальным выборам, которые пройдут 10 сентября), справедливороссы хотят внести законопроект, который изменит порядок компенсации платы за тепло сельским педагогам.
После внесения поправок в краевое законодательство сельские учителя стали получать фиксированный размер компенсации 1,8 тыс. рублей. До этого им компенсировался весь объем платы.
Александр Молотов,
руководитель фракции "Справедливая Россия" в АКЗС:
Нам говорили, что педагоги злоупотребляют, отапливают теплицы и оранжереи. Закон вступил в силу с 1 апреля. Поэтому мы не стали будировать вопрос сейчас. Но с началом отопительного сезона педагоги восстанут. В большинстве своем они потеряют ощутимо. Мы постараемся ввести норматив жилой площади, исходя из которой педагоги смогут претендовать на компенсацию.
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