На крышу дома американцев при загадочных обстоятельствах упали 7 кг свинины

Инцидент произошел в городе Дирфилд-Бич, где проживает семья Трэвиса Адэйра. Мужчина рассказал, что тяжелый предмет ударился о крышу с "оглушительным грохотом". На улицу вышла жена Адэйра и нашла два свертка с мясом рядом с домом, еще три — на крыше. Общий вес пакета составил почти 7 кг.

В том районе находятся три аэропорта, пишет РИА Новости. Возможно, мясо выпало из самолета. Уже известно, что замороженная свинина принадлежала Джиму Уильямсу, проживающему в 270 километрах от Дирфилд-Бич, однако он отметил, что не владеет самолетом и в последнее время вообще не летал, пишет "Росбалт".