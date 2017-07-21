На крышу дома американцев при загадочных обстоятельствах упали 7 кг свинины

Несколько пакетов с замороженной свининой упали на крышу дома в США.
Инцидент произошел в городе Дирфилд-Бич, где проживает семья Трэвиса Адэйра. Мужчина рассказал, что тяжелый предмет ударился о крышу с "оглушительным грохотом". На улицу вышла жена Адэйра и нашла два свертка с мясом рядом с домом, еще три — на крыше. Общий вес пакета составил почти 7 кг.
В том районе находятся три аэропорта, пишет РИА Новости. Возможно, мясо выпало из самолета. Уже известно, что замороженная свинина принадлежала Джиму Уильямсу, проживающему в 270 километрах от Дирфилд-Бич, однако он отметил, что не владеет самолетом и в последнее время вообще не летал, пишет "Росбалт".
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