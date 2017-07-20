Китайский легкоатлет обогнал истребитель

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Сегодня, 21:15.
Жизнь

На видеохостинге YouTube появилось видео, в котором китайский легкоатлет Чжан Пэйман обгоняет реактивный истребитель четвертого поколения Chengdu J-10.

Китай.
Китай. Фото: michael davis-burchat, CC BY-ND 2.0, part from original.

Трансляцию соревнования вело центральное телевидение КНР.

Атлет и истребитель сначала двигались с одинаковой скоростью, но на финишной прямой спортсмен все же вырывался вперед. Бег проходил на дистанции 100 метров.

30-летний бегун смог победить благодаря тому, что скорость истребителя на взлете ниже, чем при полете. Понятно, на более длинной дистанции, обогнать самолет человеку невозможно.

Личный рекорд Чжана Пэймана в 100-метровке составляет 10 секунд.

Истребитель Chengdu J-10 создавался при участии российских специалистов из ОКБ МиГ, пишет informing.ru.

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