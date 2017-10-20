На пост главы Бийска претендуют два пенсионера и один безработный

Конкурс будет проходить по 24 ноября, когда состоится итоговое заседание комиссии по отбору кандидатов, сообщает "Бийские рабочий". Комиссия отберет кандидатов для голосования. Окончательное решение будут принимать депутаты Бийской гордумы.

Список претендентов:

Алексеев Владимир Иванович, 23.09.1979 г.р., председатель Совета кооперативного участка "Рассвет" Потребительского общества "Алатырь".

Ионенко Петр Владимирович, 17.10.1968 г.р., начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города.

Кочергин Николай Николаевич, 27.10.1957 г.р., временно не работающий.

Пономарев Дмитрий Васильевич, 12.12.1990 г.р., ООО "Быттехника", заместитель директора по связям с общественностью.

Пономарев Сергей Владимирович, 12.03.1973, ООО "Каратэлектромонтаж", директор.

Саночкин Владимир Михайлович, 01.01.1963 г.р., пенсионер.

Студеникин Александр Петрович, 09.12.1970 г.р., и.о. главы администрации города.

Таран Андрей Александрович, 18.04.1976 г.р., заместитель директора ООО "Сити-Лифт-Центральное".

Часовских Василий Андреевич, 01.01.1948 г.р., пенсионер.

Напомним, что до сих в Бийске была "двуглавая" система управления: глава города (эту должность занимал спикер гордумы) и глава администрации города. Прежний глава администрации Николай Нонко добровольно ушел в отставку в мае 2017 года, а спикер гордумы Лидия Громогласова проиграла сентябрьские выборы.