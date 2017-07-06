На совещаниях у Медведева всем выдают карандаши, чтобы чиновники не воровали ручки

На заседаниях в правительстве РФ на столах лежат карандаши, а не ручки, потому что ручки чиновники воруют.
Об этом рассказал сам премьер-министр Дмитрий Медведев главе Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину, ранее занимавшему пост вице-премьера, пишет Life.
По словам Шохина, он обратил внимание на то, что российским чиновникам на важных заседаниях в Белом доме дают только карандаши. И задал по этому поводу вопрос Медведеву, "Знаешь, какой ответ получил? Воруют ручки, а карандаши нет", — рассказал Шохин, добавив, что ручку спрятать в карман очень легко, сообщает znak.com.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.