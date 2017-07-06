На совещаниях у Медведева всем выдают карандаши, чтобы чиновники не воровали ручки

Об этом рассказал сам премьер-министр Дмитрий Медведев главе Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину, ранее занимавшему пост вице-премьера, пишет Life.

По словам Шохина, он обратил внимание на то, что российским чиновникам на важных заседаниях в Белом доме дают только карандаши. И задал по этому поводу вопрос Медведеву, "Знаешь, какой ответ получил? Воруют ручки, а карандаши нет", — рассказал Шохин, добавив, что ручку спрятать в карман очень легко, сообщает znak.com.