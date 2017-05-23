На стадионе "Манчестер Арена" от взрыва погибли 20 человек

В результате взрыва на стадионе "Манчестер Арена" погибли не менее 20 человек, сотни получили травмы, сообщают "Ведомости" со ссылкой на телеканал NBC News.

Очевидцы сообщили, что почти сразу после завершения шоу раздались два взрыва, сообщает "Экономика сегодня".

Пресс-секретарь певицы сообщил, что Ариана Гранде не пострадала.

По неподтвержденной информации, взрыв произошел в фойе, у билетной кассы.