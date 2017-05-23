На стадионе "Манчестер Арена" от взрыва погибли 20 человек

Вчера, 22 мая, в 22.30 на крытом стадионе "Манчестер Арена" в Великобритании прогремел взрыв. Полиция посчитала, что это мог быть теракт, сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter местной полиции. В это время на стадионе проходил концерт певицы Арианы Гранде.
В результате взрыва на стадионе "Манчестер Арена" погибли не менее 20 человек, сотни получили травмы, сообщают "Ведомости" со ссылкой на телеканал NBC News.
Очевидцы сообщили, что почти сразу после завершения шоу раздались два взрыва, сообщает "Экономика сегодня".
Пресс-секретарь певицы сообщил, что Ариана Гранде не пострадала.
По неподтвержденной информации, взрыв произошел в фойе, у билетной кассы.
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