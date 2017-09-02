На Украине призывают уголовно наказывать чиновников, которые съездят в Россию

Эту идею Грицак высказал в комментариях введения в стране биометрического контроля. С 2018 года по указу президент Украины Петра Порошенко такой контроль должен заработать для всех иностранных граждан, включая граждан РФ, которые будут пересекать границу. Правительству Украины поручено в месячный срок обеспечить порядок "регистрации места жительства или пребывания на территории Украины всех иностранцев.

Василий Грицак,

глава Службы безопасности Украины (СБУ):