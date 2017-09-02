На Украине призывают уголовно наказывать чиновников, которые съездят в Россию

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак считает, что в стране нужно ввести уголовную ответственность для депутатов, политиков и общественных деятелей, если они будут посещать Россию, пишет ТАСС со ссылкой на "112 Украина".
Эту идею Грицак высказал в комментариях введения в стране биометрического контроля. С 2018 года по указу президент Украины Петра Порошенко такой контроль должен заработать для всех иностранных граждан, включая граждан РФ, которые будут пересекать границу. Правительству Украины поручено в месячный срок обеспечить порядок "регистрации места жительства или пребывания на территории Украины всех иностранцев.
Василий Грицак,
глава Службы безопасности Украины (СБУ):
Я бы пошел еще дальше — ввел законодательный запрет и уголовную ответственность за посещение страны-агрессора депутатами, политиками общественными деятелями.
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