В Барнауле на месте "Бахетле" открылся гастромаркет "Маймарт"

"Маймарт". Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Маймарт". Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Маймарт". Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Маймарт". Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Маймарт". Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Маймарт". Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Маймарт". Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Маймарт". Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Маймарт". Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Маймарт". Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Маймарт". Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Маймарт". Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Маймарт". Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Маймарт". Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Маймарт". Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Маймарт". Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Маймарт". Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Маймарт". Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Маймарт". Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Маймарт". Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Маймарт". Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Маймарт". Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Некоторые арендаторы еще завозят в магазин товар, поэтому работают не все прилавки. Ранее сообщалось, что в гастромаркете будут работать около 30 алтайских производителей и крестьянских хозяйств. Сколько арендаторов сейчас в "Маймарте" не уточнили.

Сейчас здесь уже продают овощи, фрукты, яйца, разные виды чая, специи и многое другое. В магазин также завезут мясо, рыбу, колбасные изделия и другое. Торговая площадь "Маймарт" составляет около 1 тыс. кв.метров, сообщается на сайте гастромаркета.

Ранее сообщалось, что "Маймарт" открывает московская фирма "Финстрой", которая выступает управляющей компанией торгового центра "Весна". На месте гастромаркета раньше находился магазин "Магнит", который съехал в сентябре прошлого года. До этого здесь работал магазин сети "Бахетле".

После того, как закрылись рынки "Первомайский", "Центральный" на Малаховском кольце и Докучаево, в городе начали появляться рынки в торговых центрах. В прошлом году заработал "Фермерский дворик" около "Сити-центра", рынок в торговом центре "Норд Вест". В этом году запустили рынок в "Европе".

Справка

"Маймарт" — новый продуктовый арендатор барнаульского торгово-развлекательного центра "Весна". Это рынок формата супермаркета. Клиенты "Маймарта" смогут рассчитываться не на выходе из магазина, а около прилавка.