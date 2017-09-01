В Барнауле на месте "Бахетле" открылся гастромаркет "Маймарт"

В ТРЦ "Весна" в техническом режиме открылся гастромаркет "Маймарт". Он расположился на площадях бывшего "Бахетле". Официальное открытие магазина состоится в середине сентября, рассказала altapress.ru управляющая Наталья Костюченко.
Некоторые арендаторы еще завозят в магазин товар, поэтому работают не все прилавки. Ранее сообщалось, что в гастромаркете будут работать около 30 алтайских производителей и крестьянских хозяйств. Сколько арендаторов сейчас в "Маймарте" не уточнили.
Сейчас здесь уже продают овощи, фрукты, яйца, разные виды чая, специи и многое другое. В магазин также завезут мясо, рыбу, колбасные изделия и другое. Торговая площадь "Маймарт" составляет около 1 тыс. кв.метров, сообщается на сайте гастромаркета.
Ранее сообщалось, что "Маймарт" открывает московская фирма "Финстрой", которая выступает управляющей компанией торгового центра "Весна". На месте гастромаркета раньше находился магазин "Магнит", который съехал в сентябре прошлого года. До этого здесь работал магазин сети "Бахетле".
После того, как закрылись рынки "Первомайский", "Центральный" на Малаховском кольце и Докучаево, в городе начали появляться рынки в торговых центрах. В прошлом году заработал "Фермерский дворик" около "Сити-центра", рынок в торговом центре "Норд Вест". В этом году запустили рынок в "Европе".
Справка
"Маймарт" — новый продуктовый арендатор барнаульского торгово-развлекательного центра "Весна". Это рынок формата супермаркета. Клиенты "Маймарта" смогут рассчитываться не на выходе из магазина, а около прилавка.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.