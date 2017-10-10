На Землю обрушится мощная магнитная буря

На Землю обрушится новая порция солнечного ветра, что станет причиной очередной магнитной бури 13 и 14 октября. При этом 11 и 12 октября, а также 15 октября магнитосфера Земли ожидается возмущенной, отметили специалисты.

Из-за магнитной бури возможны сбои в работе средств связи и различных электронных устройств, возрастает вероятность техногенных аварий и катастроф.

Магнитная буря грозит метеочувствительным людям плохим самочувствием, головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей и перепадами давления, пишет "Росбалт".