На Землю обрушится мощная магнитная буря

В ближайшие дни жителей Земли ожидает магнитная буря.
На Землю обрушится новая порция солнечного ветра, что станет причиной очередной магнитной бури 13 и 14 октября. При этом 11 и 12 октября, а также 15 октября магнитосфера Земли ожидается возмущенной, отметили специалисты.
Из-за магнитной бури возможны сбои в работе средств связи и различных электронных устройств, возрастает вероятность техногенных аварий и катастроф.
Магнитная буря грозит метеочувствительным людям плохим самочувствием, головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей и перепадами давления, пишет "Росбалт".
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