Видео и фотофакты. В Павловске строят уникальный завод за 6 миллиардов рублей

Строительство деревообрабатывающего комбината в Павловске. Фото: altapress.ru. Строительство деревообрабатывающего комбината в Павловске. Фото: пресс-служба компании "Алтайлес". Строительство деревообрабатывающего комбината в Павловске. Фото: пресс-служба компании "Алтайлес". Строительство деревообрабатывающего комбината в Павловске. Фото: пресс-служба компании "Алтайлес". Строительство деревообрабатывающего комбината в Павловске. Фото: пресс-служба компании "Алтайлес". Строительство деревообрабатывающего комбината в Павловске. Фото: пресс-служба компании "Алтайлес".

Строительство комбината началось в марте 2017 года. Запустить его в работу "Алтайлес" планирует уже в 2018 году.

Ежегодно предприятие будет выпускать 250 тыс. кубометров шлифованной древесноволокнистой плиты средней и высокой плотности (MDF и HDF) общей стоимостью 5 млрд рублей.

Комбинат будет производить плиты трех форматов (2440х1220 мм, 2440х1830 мм и 2620х2070 мм) толщиной от 2,5 до 4 мм. Их будут делать горячим прессованием древесноволокнистой массы.

Плотность плит MDF в среднем вдвое больше, чем у древесно-стружечных (ДСП). MDF можно использовать в мебельном производстве (для изготовления фасадов), в строительстве (в качестве напольных покрытий), для выравнивания стен под финишную отделку, для изготовления декоративных стеновых панелей и для производства межкомнатных дверей. Как отмечают в пресс-службе "Алтайлеса", наибольшим спросом на рынке пользуются плиты толщиной 10-30 мм. Их используют как конструкционный материал для мебели.

Дмитрий Логинов

коммерческий директор лесной холдинговой компании "Алтайлес":

Комбинат будет перерабатывать низкокачественную древесину, а также порубочные остатки от заготовки древесины. Это сырье сейчас не используется. Тем временем такая древесина — серьезная проблема для края: она захламляет леса, увеличивает пожарную опасность. Кроме того, в производстве будет использоваться технологическое сырье — щепа и опилки.

Логинов считает, что Павловский ДОК будет уникальным в своем роде предприятием для Алтайского края и даст толчок для развития тем предпринимателям региона, которые занимаеются производством мебели, напольных покрытий, дверей и т.д.

Дмитрий Логинов

коммерческий директор лесной холдинговой компании "Алтайлес":

Не нужно будет покупать плиту в Европе или Китае. Комбинат сможет закрыть потребности этого рынка в Сибири. "Алтайлес" нацелен на развитие отечественной экономики, поэтому все компоненты плиты мы будем закупать на российских заводах.

Инвестиции "Алтайлеса" в проект составят 6 млрд рублей. Вернуть вложения компания намерена в течение 15 лет. Работать на заводе будут 200 человек.

Компания уже заключила контракты с поставщиками оборудования из Европы. Основным выступает бельгийская компания Sicoplan. Также "Алтайлес" подписал договор с немецкой компанией Holtec: она поставит весь участок подготовки сырья, включая линию транспортировки щепы. Для Holtec это уже третий крупный проект с компанией "Алтайлес" - ранее оборудованием этого производителя оснастили биржи сырья двух лесопильных заводов.

Не исключено, что вскоре после запуска Павловского ДОК на нем наладят производство ламинированных плит.