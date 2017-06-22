Видео и фотофакты. В Павловске строят уникальный завод за 6 миллиардов рублей

Лесная холдинговая компания "Алтайлес" возводит в Павловске масштабный деревообрабатывающий комбинат (ДОК). Здесь будут производить MDF- и HDF-плиты. Новым продуктом компания намерена потеснить на рынке Сибири европейских и китайских производителей. Об этом в компании сообщили altapress.ru.
Строительство комбината началось в марте 2017 года. Запустить его в работу "Алтайлес" планирует уже в 2018 году.
Ежегодно предприятие будет выпускать 250 тыс. кубометров шлифованной древесноволокнистой плиты средней и высокой плотности (MDF и HDF) общей стоимостью 5 млрд рублей.
Комбинат будет производить плиты трех форматов (2440х1220 мм, 2440х1830 мм и 2620х2070 мм) толщиной от 2,5 до 4 мм. Их будут делать горячим прессованием древесноволокнистой массы.
Плотность плит MDF в среднем вдвое больше, чем у древесно-стружечных (ДСП). MDF можно использовать в мебельном производстве (для изготовления фасадов), в строительстве (в качестве напольных покрытий), для выравнивания стен под финишную отделку, для изготовления декоративных стеновых панелей и для производства межкомнатных дверей. Как отмечают в пресс-службе "Алтайлеса", наибольшим спросом на рынке пользуются плиты толщиной 10-30 мм. Их используют как конструкционный материал для мебели.
Дмитрий Логинов
коммерческий директор лесной холдинговой компании "Алтайлес":
Комбинат будет перерабатывать низкокачественную древесину, а также порубочные остатки от заготовки древесины. Это сырье сейчас не используется. Тем временем такая древесина — серьезная проблема для края: она захламляет леса, увеличивает пожарную опасность. Кроме того, в производстве будет использоваться технологическое сырье — щепа и опилки.
Логинов считает, что Павловский ДОК будет уникальным в своем роде предприятием для Алтайского края и даст толчок для развития тем предпринимателям региона, которые занимаеются производством мебели, напольных покрытий, дверей и т.д.
Дмитрий Логинов
коммерческий директор лесной холдинговой компании "Алтайлес":
Не нужно будет покупать плиту в Европе или Китае. Комбинат сможет закрыть потребности этого рынка в Сибири. "Алтайлес" нацелен на развитие отечественной экономики, поэтому все компоненты плиты мы будем закупать на российских заводах.
Инвестиции "Алтайлеса" в проект составят 6 млрд рублей. Вернуть вложения компания намерена в течение 15 лет. Работать на заводе будут 200 человек.
Компания уже заключила контракты с поставщиками оборудования из Европы. Основным выступает бельгийская компания Sicoplan. Также "Алтайлес" подписал договор с немецкой компанией Holtec: она поставит весь участок подготовки сырья, включая линию транспортировки щепы. Для Holtec это уже третий крупный проект с компанией "Алтайлес" - ранее оборудованием этого производителя оснастили биржи сырья двух лесопильных заводов.
Не исключено, что вскоре после запуска Павловского ДОК на нем наладят производство ламинированных плит.
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