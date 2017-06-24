Налоговая "очищает" новоалтайскую квартиру, где были прописаны 500 юрлиц

Елена Дунаева, начальник отдела учета и регистрации налогоплательщиков УФНС, рассказала altapress.ru, что все 500 "жильцов" новоалтайской квартиры были беглецами из других регионов. Тогда, подчеркнула Дунаева, регистрацию юрлиц при их переезде проводила служба того региона, откуда они уезжали. Ситуацию изменили поправки в законодательство 2016 года: теперь мигрантов регистрирует принимающая сторона. УФНС может провести целый ряд мероприятий, чтобы определить, что за налогоплательщик прибыл и что за ним стоит.

В результате сегодня из 500 юрлиц регистрацию в квартире сохранили 70: часть ликвидировались самостоятельно, часть перестали существовать после реорганизации, часть исключили из реестра как имеющие признаки недействующих. По словам Елены Дунаевой, еще около трети от оставшихся также будут исключены из реестра в ближайшие полгода.

При этом, подчеркнула Дунаева, случай в Новоалтайске — лишь самый яркий: в крае зафиксированы и другие адреса массовой регистрации юрлиц. После изменения законодательства за них "взялись" плотно. За январь-май 2017 года их число в Алтайском крае сократилось со 181 до 138.

Елена Дунаева объяснила, что переезжая из региона в регион и "прописываясь" в местах массовой регистрации, юрлица, как правило, уходят от проверок, прячутся от надзорных ведомств и кредиторов.