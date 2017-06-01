Разбор. Как алтайских подростков вовлекают в распространение наркотиков

Ежегодно в Алтайском крае десятки подростков отправляются на скамью подсудимых за распространение наркотиков. Число возбужденных дел с каждым годом растет. 30 мая в СУ СКР по Алтайскому краю эту проблему разбирали на "круглом столе" с участием правоохранителей, специалистов краевого наркологического диспансера и работников образования. Мы послушали специалистов и подготовили для вас ответы на самые важные вопросы по теме.
Следователи связывают это с усовершенствованием методов оперативно-розыскных мероприятий и следствия. Однако при этом правоохранители констатируют, что с приходом в регион "спайсов" (курительных смесей) число подростков, связавшихся с наркотиками, выросло. В последнее время стали выявлять больше организованных групп с участием детей.
Сотрудники СКР и МВД говорят, что навыки конспирации, которым обучают подростков, позволяют им работать от недели до пары месяцев, а затем они неизбежно "попадаются". Сами они об этом никогда не задумываются: им кажется, что уж их-то точно не поймают. Эту веру в них подкрепляют и люди, которые толкают детей на преступления.
Члены ОПГ, занимающихся распространением наркотиков, охотятся в соцсетях за детьми, которые поначалу просто ищут работу — например, курьером. Они завлекают их баснословными заработками, гибкими графиками и уверениями, что "все конфиденциально". То, что эта деятельность незаконна, обычно не скрывают, но уверяют, что в случае выполнения всех требований "риска нет". Подростки, мечтающие об айфонах и красивых вещах, часто верят этому, не утруждая себя проверкой информации.
На скользкую дорожку по-прежнему чаще всего ступают дети, живущие в неблагополучных семьях. Однако в последнее время возросло число подростков, живущих в нормальных условиях. Среди факторов риска в МВД и СКР называют неорганизованный досуг ребенка и недостаток внимания со стороны родителей. Классные часы в школах и беседы с правоохранителями — это хорошо, но самое большое влияние на ребенка имеют люди, которые его воспитывают. Именно поэтому правоохранители настоятельно рекомендуют родителям обсуждать с детьми эту тему.
Больше всего распространителей в крупных городах края — Барнауле, Бийске, Рубцовске, Алейске. Единичные случаи зафиксированы в Заринске, Новоалтайске, Камне-на-Оби. Из сельских районов "выделились" Благовещенский, Новичихинский, Немецкий национальный, Советский, Смоленский, Залесовский, Усть-Пристанский.
До 16 лет ответственность за распространение наркотиков не предусмотрена. Если правоохранители ловят малолетнего "закладчика", уголовное дело не возбуждают, но ребенка ставят на учет в ПДН. В отдельных случаях родителей привлекают к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и назначают штрафы.
С 16 лет человек несет полную ответственность за свои действия, однако максимальный срок наказания для него не может превышать 10 лет лишения свободы. За тяжкие преступления в сфере оборота наркотиков подростки попадают в колонии на 3, 5, 7 лет.
Согласно статистике краевого наркодиспансера, распространение наркомании и смертность от отравлений наркотиками в Алтайском крае снижается. Однако соотношение наркозависимых к здоровому населению у нас выше среднего уровня по стране. До 2012 года в Алтайском крае употребляли больше опиатов, сейчас больше марихуаны и синтетики, плюс добавились спайсы. Среди несовершеннолетних наркозависимых больше школьников, чем учащихся ссузов и вузов.
По мнению медиков, на вовлечение подростка в употребление наркотиков влияет в первую очередь компания, в которой он находится, любопытство, неумение сказать "нет". Врачи с горечью констатируют, что родители обращаются к ним зачастую в самых крайних случаях, когда ребенка уже необходимо изолировать. Медики опасаются, что снижение уровня наркозависимости связано в том числе и с тем, что люди просто не обращаются за помощью либо лечатся сами или в частных центрах.
Сотрудники МВД и СКР проводят активную профилактическую работу в школах, ссузах и вузах, летних лагерях, работают с родителями. Недавно комитет по образованию Барнаула с участием региональных МВД и СКР выпустили фильм для подростков "Сделай правильный выбор". Он рассчитан на детей старше 12 лет и направлен на профилактику преступности несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотиков.
Правоохранители отмечают, что на лекциях со школьниками часто сталкиваются с негативным поведением несовершеннолетних, которые находятся под следствием либо были пойманы с наркотиками и отпущены из-за малолетнего возраста. Подростки напрямую говорят, что им за это ничего не будет, и уверяют в этом сверстников. До тех пор, пока не вынесут приговор, дети считают, что все происходящее — просто увлекательное приключение.
Правоохранители намерены усилить работу с неблагополучными семьями, интенсивнее освещать тему борьбы с наркотиками в СМИ, усилить работу в соцсетях, в том числе с подростками. На ближайшем заседании медведомственной комиссии ПДН хотят рассмотреть вопрос квотирования рабочих мест для подростков, чтобы они имели возможность заработать деньги легальным путем.
В 2017 году число сообщений о преступлениях несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотиков выросло больше чем в два раза.
В 2016 году возбудили 39 уголовных дел против подростков. В 4 случаях в возбуждении уголовного дела отказали в связи с тем, что нарушители не достигли возраста 16 лет. В первом квартале 2017 года возбудили уже 15 уголовных дел, отказали из-за возраста в 8 случаях.
В 2016 году к уголовной ответственности привлекли 48 наркосбытчиков в возрасте 16-17 лет: 42 парня и 6 девушек. Из них 35 — учащиеся, 15 состояли на учете, как неблагополучные.
В 2017 году к уголовной ответственности за аналогичные преступления привлекли 11 подростков: 7 парней и четверо девушек. Из них 10 — учащиеся, трое состояли на учете, как неблагополучные.
Только факты
Число осужденных несовершеннолетних в Алтайском крае увеличилось на 28%.
Большая часть всех преступлений, которые совершают дети, связана с хищениями собственности (40%) и незаконным оборотом наркотиков (20%).
Алтайский край входит в 20-ку самых наркозависимых регионов страны.
В УК РФ 13 статей, касающихся преступлений в сфере оборота наркотиков.
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