Разбор. Как алтайских подростков вовлекают в распространение наркотиков

1 Почему число раскрытых преступлений несовершеннолетних в сфере оборота наркотиков растёт?

Следователи связывают это с усовершенствованием методов оперативно-розыскных мероприятий и следствия. Однако при этом правоохранители констатируют, что с приходом в регион "спайсов" (курительных смесей) число подростков, связавшихся с наркотиками, выросло. В последнее время стали выявлять больше организованных групп с участием детей.

Сотрудники СКР и МВД говорят, что навыки конспирации, которым обучают подростков, позволяют им работать от недели до пары месяцев, а затем они неизбежно "попадаются". Сами они об этом никогда не задумываются: им кажется, что уж их-то точно не поймают. Эту веру в них подкрепляют и люди, которые толкают детей на преступления.