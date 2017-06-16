Не просто латание дыр: как на Алтае готовятся к предстоящему отопительному сезону

2 Сколько потратят на подготовку оборудования и сетей?

Компании "большой" энергетики (в Барнауле, Бийске и Рубцовске) намерены потратить на ремонтные работы 2,7 млрд рублей, из них 1,8 млрд — в Барнауле.

Свыше 830 млн рублей на подготовку к осенне-зимнему периоду выделят из бюджета Алтайского края.