Не просто латание дыр: как на Алтае готовятся к предстоящему отопительному сезону

В этом году в Алтайском крае впервые при подготовке к зиме во время ремонта будут не просто латать дыры, но системно работать повышать эффективность теплового комплекса. Об этом на заседании краевого правительства сообщил Иван Гилев, министр строительства, транспорта и ЖКХ. По его словам, системный подход должен улучшить и качество услуг, и экономику предприятий ЖКХ, что, в свою очередь, приведет к снижению долгов перед поставщиками топлива и электроэнергии. На заседании обсудили весь комплекс вопросов по подготовке к предстоящему отопительному сезону.
По словам губернатора Александра Карлина — к 15 сентября.
- 1860 котельных,
- почти 3,3 тыс. км тепловых сетей
- 13,3 тыс. км водопроводных сетей.
Специалисты переложат:
- 81 км ветхих тепловых сетей,
- 139,4 км водопроводных сетей,
- заменят 186 котлов.
Компании "большой" энергетики (в Барнауле, Бийске и Рубцовске) намерены потратить на ремонтные работы 2,7 млрд рублей, из них 1,8 млрд — в Барнауле.
Свыше 830 млн рублей на подготовку к осенне-зимнему периоду выделят из бюджета Алтайского края.
По словам Ивана Гилева, потребность в угле на предстоящий сезон составляет около 700 тыс. тонн. В прошедшем отопительном периоде сожгли 630 тыс. тонн.
Примерно 40-45 % требуемого объема будет приобретаться централизованно через объединенные закупки. Порядка 70 тыс. тонн — резервный уголь на случай непредвиденных ситуаций.
Оценочно для обеспечения углем всех потребностей малой энергетики в предстоящем отопительном сезоне (в нее входят все муниципальные котельные) потребуется около 1,5 млрд рублей, заявил Иван Гилев.
По словам министра, задолженность составляет около 770 млн рублей. Из них 490 — долги прошлых лет перед компанией "Кузбассразрезуголь" (с 2013 года). Но и она понемногу уменьшается, утверждает Гилев.
Текущая задолженность, по его словам, составляет около 200 млн рублей. Она считается "текущей" и не превышает годовой объем поставки топлива.
По словам Ивана Гилева, устанавливается эффективное котельное оборудование, объединяются контуры нескольких котельных, таким образом выводятся из эксплуатации неэффективные, нерентабельные теплоисточники. На такие работы в 28 муниципальных образованиях в этом году из бюджета края выделено 342 млн рублей.
Существует ли риск неподключения местных котельных перед отопительным сезоном из-за долгов перед электроэнергетиками?
Иван Гилев признал наличие проблемы задолженности перед поставщиками газа и электроэнергии. "Но ситуация здесь управляемая", - подчеркнул он. Он сообщил, что главная причина формирования нерасчетов с энергокомпаниями – это наличие огромной задолженности потребителей тепла перед теплоснабжающими предприятиями — 4 млрд рублей, из них просроченная — 2,6 млрд.
Министр назвал ситуацию, когда большинство местных котельных отключаются от электроэнергии, "уже плановой". Впрочем, он оговорился, что "это не есть хорошо". Он подчеркнул, что предпринимаются меры по улучшению экономических показателей предприятий ЖКХ, и они дают плоды: если в 2013 году общий их убыток составлял порядка 1 млрд рублей, то теперь около 430 млн. "Это тот показатель, который позволяет нам в перспективе надеяться на снижение задолженности за ресурсы", - сообщил Иван Гилев.
Он также однозначно сказал, что техническое невключение котельных невозможно. Даже в крайних случаях они будут запущены: либо в режиме ЧС, либо путем договоренностей между руководителями муниципалитета и энергокомпаний. "Мы не позволим муниципалитетам войти в зиму без тепла", - резюмировал он.
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