"Не справилась с давлением". Главу алтайского избиркома включили в список на увольнение

Такое заявление Булаев сделал на брифинге после заседания ЦИК. "Мы занесли Акимову (Алтай) в шорт-лист на выбывание из председателей ИКСРФ. Она грамотный специалист, но не справилась с давлением", — процитировало Булаева ИА "Закон" в своем Twitter.

Претензии к алтайскому избиркому связаны с высоким уровнем досрочного голосования. Ранее Николай Булаев уже допускал жесткие высказывания по поводу ситуации в Алтайском крае, отмечает Политсиб.ру.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании 20 сентября оценила результаты выборов, в том числе в Барнауле, и роль в них досрочного голосования. Она отметила, что в столице края ситуация была "нездоровая", а также отметила в целом, что "опыт показал, что досрочное голосование — один из самых противоречивых институтов".

Вместе с тем, член ЦИК Александр Кинёв, работавший в крае с 7 по 11 сентября, заявил однозначно, что были объективные причины для высокой доли досрочного голосования, организованных приводов людей обнаружено не было, а на ситуацию можно смотреть с разных сторон.

Напомним, что в сентября доля "досрочников" составила 28,4% от числа принявших участие в выборах в Барнаульскую городскую Думу. По подсчетам наблюдателей из общественной организации "Голос", результаты "Единой России" на досрочном голосовании оказались в 1,7 раз выше чем в единый день голосования.