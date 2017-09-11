"Голос" посчитал, как барнаульцы голосовали досрочно

Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

По данным Крайизбиркома, на этих выборах в день голосования было выдано 70 717 бюллетеней в помещениях, 3 895 вне помещений и 28 253 бюллетеня выданы досрочно. Явка составила чуть меньше 20%. Всего же досрочно проголосовало 28,4% от числа принявших участие в выборах в Барнаульскую городскую Думу (это уже по данным ГАС "Выборы"). По Бийску и Рубцовску эта цифра соответственно 6,5% и 5,6%.

Как сообщил Андрейчук, данные итоговых протоколов по этим 87 проанализированным участкам таковы:

ЕР - 51,2%,

КПРФ - 16,7%,

ЛДПР - 13,5%,

СР - 12,6%,

Яблоко - 4,6%,

Патриоты России - 1,4%.

По данным "Голоса", 10 сентября на этих участках проголосовали следующим образом:

ЕР - 43%,

КПРФ - 19,9%,

ЛДПР - 15,2%,

СР - 14,8%,

Яблоко - 5,5%,

Патриоты России - 1,6%.

А по досрочному голосованию в "Голосе" насчитали:

ЕР - 73,8%,

КПРФ - 8,1%,

ЛДПР - 8,8%,

СР - 6,7%,

Яблоко - 1,9%,

Патриоты России - 0,7%.

То есть результаты ЕР на досрочном в 1,7 раз выше чем в единый день голосования.