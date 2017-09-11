"Голос" посчитал, как барнаульцы голосовали досрочно

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Сегодня, 15:17.
Политика

Общественная организация "В защиту прав избирателей "Голос"" сделала предварительный анализ итогов досрочного голосования на выборах в Барнаульскую гордуму. По данным, полученным из колл-центра с 87 избирательных участков. Этой информацией поделился в соцсети руководитель регионального отделения "Голоса" Станислав Андрейчук.

Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

По данным Крайизбиркома,  на этих выборах в день голосования было выдано 70 717 бюллетеней в помещениях, 3 895 вне помещений и 28 253 бюллетеня выданы досрочно. Явка составила чуть меньше 20%. Всего же досрочно проголосовало 28,4% от числа принявших участие в выборах в Барнаульскую городскую Думу (это уже по данным ГАС "Выборы"). По Бийску и Рубцовску эта цифра соответственно 6,5% и 5,6%.

Как сообщил Андрейчук, данные итоговых протоколов по этим 87 проанализированным участкам таковы:

  • ЕР - 51,2%,
  • КПРФ - 16,7%,
  • ЛДПР - 13,5%,
  • СР - 12,6%,
  • Яблоко - 4,6%,
  • Патриоты России - 1,4%.

По данным "Голоса", 10 сентября на этих участках проголосовали следующим образом:

  • ЕР - 43%,
  • КПРФ - 19,9%,
  • ЛДПР - 15,2%,
  • СР - 14,8%,
  • Яблоко - 5,5%,
  • Патриоты России - 1,6%.

А по досрочному голосованию в "Голосе" насчитали:

  • ЕР - 73,8%,
  • КПРФ - 8,1%,
  • ЛДПР - 8,8%,
  • СР - 6,7%,
  • Яблоко - 1,9%,
  • Патриоты России - 0,7%.

То есть результаты ЕР на досрочном в 1,7 раз выше чем в единый день голосования.

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