"Голос" посчитал, как барнаульцы голосовали досрочно

Общественная организация "В защиту прав избирателей "Голос"" сделала предварительный анализ итогов досрочного голосования на выборах в Барнаульскую гордуму. По данным, полученным из колл-центра с 87 избирательных участков. Этой информацией поделился в соцсети руководитель регионального отделения "Голоса" Станислав Андрейчук.
По данным Крайизбиркома, на этих выборах в день голосования было выдано 70 717 бюллетеней в помещениях, 3 895 вне помещений и 28 253 бюллетеня выданы досрочно. Явка составила чуть меньше 20%. Всего же досрочно проголосовало 28,4% от числа принявших участие в выборах в Барнаульскую городскую Думу (это уже по данным ГАС "Выборы"). По Бийску и Рубцовску эта цифра соответственно 6,5% и 5,6%.
Как сообщил Андрейчук, данные итоговых протоколов по этим 87 проанализированным участкам таковы:
- ЕР - 51,2%,
- КПРФ - 16,7%,
- ЛДПР - 13,5%,
- СР - 12,6%,
- Яблоко - 4,6%,
- Патриоты России - 1,4%.
По данным "Голоса", 10 сентября на этих участках проголосовали следующим образом:
- ЕР - 43%,
- КПРФ - 19,9%,
- ЛДПР - 15,2%,
- СР - 14,8%,
- Яблоко - 5,5%,
- Патриоты России - 1,6%.
А по досрочному голосованию в "Голосе" насчитали:
- ЕР - 73,8%,
- КПРФ - 8,1%,
- ЛДПР - 8,8%,
- СР - 6,7%,
- Яблоко - 1,9%,
- Патриоты России - 0,7%.
То есть результаты ЕР на досрочном в 1,7 раз выше чем в единый день голосования.
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