"Ситуация была нездоровая, но ухватить не за что": ЦИК оценил итоги выборов в Барнауле

Глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании 20 сентября оценила результаты выборов, в том числе в Барнауле, и роль в них досрочного голосования. Она отметила, что в столице края ситуация была "нездоровая", а также отметила в целом, что "опыт показал, что досрочное голосование — один из самых противоречивых институтов". Вместе с тем, член ЦИК Александр Кинев, приезжавший с ревизией в столицу края, заявил однозначно: организованного досрочного голосования за определенных партию или кандидатов в городе не было, как и монополии одной партии в этом процессе.
Элла Памфилова обратила внимание, что процедура досрочного голосования осталась только на муниципальном уровне. И именно она стала основанием для большинства жалоб, поступивших из разных регионов в ЦИК накануне и в день выборов. Некоторые из них пришли и из Барнаула.
Элла Памфилова,
председатель Центральной избирательной комиссии:
В текущих выборах преодоление 2-3% порога по досрочному голосованию являлось предметом особого внимания. Например, Барнаул, где досрочное голосование вылилось в цифру 5,4 % от общего числа избирателей. Какие могли, мы меры принимали. Но ситуация была очень непростая. С одной стороны, мы видели, что процент аномален. Но с другой, работает действующее законодательство — и что мы можем сделать кроме того, что обратить внимание на то, что за этим стоит? Прекратить — не можем, так как разу посыплются обвинения, что мы лишаем людей права на досрочное голосование. Выпукло обозначился целый ряд правовых аспектов. Но в целом именно потому, что ЦИК быстро реагировал, кода мы видели аномально высокий процент, нам удалось эту ситуацию существенно нивелировать.
По словам Памфиловой, "досрочка" оказалась палкой о двух концах.
Элла Памфилова,
председатель Центральной избирательной комиссии:
С одной стороны, нам говорят: "Аааа, эта досрочка". Но как только наши комиссии предложили процесс упорядочить, например, стали просить людей документально обосновать свое желание проголосовать досрочно, пошла критика с другой стороны: "Вы нас лишаете права".
Вместе с тем, член ЦИК Александр Кинёв, работавший в крае с 7 по 11 сентября, заявил однозначно, что были объективные причины для высокой доли досрочного голосования, организованных приводов людей обнаружено не было, а на ситуацию можно смотреть с разных сторон.
Александр Кинёв,
член Центральной избирательной комиссии:
Есть объективная причина столь высокому уровню досрочного голосования в Барнауле. Согласно региональному законодательству, оно может осуществляться с первого дня в участковых избирательных комиссиях. Для избирателей Барнаула была открыта 251 точка вместо 5 точек территориальных избирательных комиссий, как в других регионах.
Кинёв подчеркнул: в досрочном голосовании приняли участие избиратели всех партий, внесенных в списки для голосования. "Таким образом, монополии одной какой-то партии не было", - резюмировал он.
Он также сообщил, что посетил с коллегами более 60 участков.
Александр Кинёв,
член Центральной избирательной комиссии:
Фактов принуждения, фактов подвоза обнаружено не было. И по своему внутреннему ощущению хочу сказать, что организованного голосования за определенных кандидатов или за определенную партию, я убежден, не было.
Элла Памфилова уточнила, поступили ли в ЦИК факты, доказывающие принуждение к досрочному голосованию за определенную партию или кандидатов: "Кто-то грозился дать фактуру".
Кинёв ответил, что никаких доказательств, свидетельствующих об этом нет ни в ЦИК, ни в край- и горизбиркомах, ни в распоряжении правоохранительных органов.
Он сделал три основных вывода.
- Документальных доказательств злоупотреблений нет. Если они появятся, ЦИК их обязательно рассмотрит.
- Система избирательных комиссий РФ приняла все возможные меры для предотвращения возможных злоупотреблений.
- Необходимо уточнить нормы закона в части досрочного голосования, в том числе в части документационного подтверждения уважительности причин.
Он пояснил, что когда в Барнауле перед УИКами поставили задачу требовать подтверждающие документы, досрочное голосование сошло на нет, "так как к этому готовы не были и фактически приходили без реальных уважительных причин".
Элла Памфилова резюмировала его выступление довольно резко.
Элла Памфилова,
председатель Центральной избирательной комиссии:
В любом случае я полагаю, что ситуация была нездоровой. Другое дело, что ухватить не за что. У нас формальных оснований нет. Но ситуация стоит предметного изучения, не так все благостно.
Она также обратилась к собравшимся с просьбой подумать, "что делать с досрочкой на муниципальном уровне". Есть несколько вариантов: отменить вообще этот институт, ограничить список оснований для досрочного голосования или подтверждать их документально.
Элла Памфилова,
председатель Центральной избирательной комиссии:
Опыт применения досрочного голосования показал, что это один из самых противоречивых институтов, имеющий высокий риск быть подверженным влиянию административного ресурса — ну, скажем так, почва для злоупотреблений, для применения административного ресурса разными участниками процесса. В некоторых случаях, слава богу, их было немного, мы четко видели широкое использование серых технологий, когда прибегают к административной мобилизации своих сторонников на досрочное голосование и происходит то, что вызывает нашу глубочайшую озабоченность.
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