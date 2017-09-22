"Ситуация была нездоровая, но ухватить не за что": ЦИК оценил итоги выборов в Барнауле

Элла Памфилова обратила внимание, что процедура досрочного голосования осталась только на муниципальном уровне. И именно она стала основанием для большинства жалоб, поступивших из разных регионов в ЦИК накануне и в день выборов. Некоторые из них пришли и из Барнаула.

Элла Памфилова,

председатель Центральной избирательной комиссии:

В текущих выборах преодоление 2-3% порога по досрочному голосованию являлось предметом особого внимания. Например, Барнаул, где досрочное голосование вылилось в цифру 5,4 % от общего числа избирателей. Какие могли, мы меры принимали. Но ситуация была очень непростая. С одной стороны, мы видели, что процент аномален. Но с другой, работает действующее законодательство — и что мы можем сделать кроме того, что обратить внимание на то, что за этим стоит? Прекратить — не можем, так как разу посыплются обвинения, что мы лишаем людей права на досрочное голосование. Выпукло обозначился целый ряд правовых аспектов. Но в целом именно потому, что ЦИК быстро реагировал, кода мы видели аномально высокий процент, нам удалось эту ситуацию существенно нивелировать.

По словам Памфиловой, "досрочка" оказалась палкой о двух концах.

Элла Памфилова,

председатель Центральной избирательной комиссии:

С одной стороны, нам говорят: "Аааа, эта досрочка". Но как только наши комиссии предложили процесс упорядочить, например, стали просить людей документально обосновать свое желание проголосовать досрочно, пошла критика с другой стороны: "Вы нас лишаете права".

Вместе с тем, член ЦИК Александр Кинёв, работавший в крае с 7 по 11 сентября, заявил однозначно, что были объективные причины для высокой доли досрочного голосования, организованных приводов людей обнаружено не было, а на ситуацию можно смотреть с разных сторон.

Александр Кинёв,

член Центральной избирательной комиссии:

Есть объективная причина столь высокому уровню досрочного голосования в Барнауле. Согласно региональному законодательству, оно может осуществляться с первого дня в участковых избирательных комиссиях. Для избирателей Барнаула была открыта 251 точка вместо 5 точек территориальных избирательных комиссий, как в других регионах.

Кинёв подчеркнул: в досрочном голосовании приняли участие избиратели всех партий, внесенных в списки для голосования. "Таким образом, монополии одной какой-то партии не было", - резюмировал он.

Он также сообщил, что посетил с коллегами более 60 участков.

Александр Кинёв,

член Центральной избирательной комиссии:

Фактов принуждения, фактов подвоза обнаружено не было. И по своему внутреннему ощущению хочу сказать, что организованного голосования за определенных кандидатов или за определенную партию, я убежден, не было.

Элла Памфилова уточнила, поступили ли в ЦИК факты, доказывающие принуждение к досрочному голосованию за определенную партию или кандидатов: "Кто-то грозился дать фактуру".

Кинёв ответил, что никаких доказательств, свидетельствующих об этом нет ни в ЦИК, ни в край- и горизбиркомах, ни в распоряжении правоохранительных органов.

Он сделал три основных вывода.

Документальных доказательств злоупотреблений нет. Если они появятся, ЦИК их обязательно рассмотрит. Система избирательных комиссий РФ приняла все возможные меры для предотвращения возможных злоупотреблений. Необходимо уточнить нормы закона в части досрочного голосования, в том числе в части документационного подтверждения уважительности причин.

Он пояснил, что когда в Барнауле перед УИКами поставили задачу требовать подтверждающие документы, досрочное голосование сошло на нет, "так как к этому готовы не были и фактически приходили без реальных уважительных причин".

Элла Памфилова резюмировала его выступление довольно резко.

Элла Памфилова,

председатель Центральной избирательной комиссии:

В любом случае я полагаю, что ситуация была нездоровой. Другое дело, что ухватить не за что. У нас формальных оснований нет. Но ситуация стоит предметного изучения, не так все благостно.

Она также обратилась к собравшимся с просьбой подумать, "что делать с досрочкой на муниципальном уровне". Есть несколько вариантов: отменить вообще этот институт, ограничить список оснований для досрочного голосования или подтверждать их документально.

Элла Памфилова,

председатель Центральной избирательной комиссии: