Только через суд: председатель крайизбиркома оценила возможность отмены выборов в Барнауле

Напомним, 10 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова, оценивая заявление представителя движения "Голос" Григория Мельконьянца об уровне досрочного голосования в Барнауле, произнесла фразу: "Никаких оснований для такого уровня досрочки нет. Наберем основания для отмены и отменим все эти выборы".

Представители оппозиционных партий 10 сентября заявили altapress.ru, что будут требовать отмены результатов досрочного голосования.

Всего в Барнауле досрочно проголосовали более 28 тыс. избирателей, в день выборов — более 70 тыс. По предварительным данным, результаты "досрочки" говорят о преимуществе "Единой России" или кандидатов от нее.

Ирина Акимова заявила, что любая отмена выборов по закону возможна только в судебном порядке. Ни у крайизбиркома, ни у Центральной избирательной комиссии таких прав нет.

Ирина Акимова,

председатель Избирательной комиссии Алтайского края:

Основания доя отмены итогов голосования четко установлены федеральным законом №67. Это, в частности, допущение таких нарушений, которые не позволяют выявить действительную волю избирателя. Юридическая канва такая. Мы должны говорить, конечно, и о легитимности характера избирательной кампании, доверии участников процесса, а главное — жителей Барнаула к тем действиям, которые были осуществлены со стороны избирательных комиссий.

Ранее представитель ЦИК Александр Кинёв, приехавший в Барнаул, говорил, что высокий уровень досрочного голосования является, как правило, администрируемым. Однако реальных доказательств принуждения к досрочному голосованию у него нет.

Другими словами, в отсутствии весомых доказательств перспективы убедить суд в том, что допускались нарушения, повлиявшие в целом на волеизъявление граждан, кажутся крайне призрачными.

Да и оппозиция вряд ли будет настаивать на полной отмене выборов — слишком большие ресурсы были в них вложены. А отменить результаты отдельно досрочного голосования, сообщила Акимова altapress.ru, по закону невозможно.