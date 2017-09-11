Только через суд: председатель крайизбиркома оценила возможность отмены выборов в Барнауле

Отменить итоги выборов хоть на отдельном участке, хоть в целом по муниципалитету можно только через суд. Для этого нужно доказать, что допускались нарушения, которые повлияли на волеизъявление избирателей. Об этом 11 сентября на пресс-конференции сообщила Ирина Акимова, председатель краевой избирательной комиссии, комментируя возможность отмены результатов голосования в Барнауле.
Напомним, 10 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова, оценивая заявление представителя движения "Голос" Григория Мельконьянца об уровне досрочного голосования в Барнауле, произнесла фразу: "Никаких оснований для такого уровня досрочки нет. Наберем основания для отмены и отменим все эти выборы".
Представители оппозиционных партий 10 сентября заявили altapress.ru, что будут требовать отмены результатов досрочного голосования.
Всего в Барнауле досрочно проголосовали более 28 тыс. избирателей, в день выборов — более 70 тыс. По предварительным данным, результаты "досрочки" говорят о преимуществе "Единой России" или кандидатов от нее.
Ирина Акимова заявила, что любая отмена выборов по закону возможна только в судебном порядке. Ни у крайизбиркома, ни у Центральной избирательной комиссии таких прав нет.
Ирина Акимова,
председатель Избирательной комиссии Алтайского края:
Основания доя отмены итогов голосования четко установлены федеральным законом №67. Это, в частности, допущение таких нарушений, которые не позволяют выявить действительную волю избирателя. Юридическая канва такая. Мы должны говорить, конечно, и о легитимности характера избирательной кампании, доверии участников процесса, а главное — жителей Барнаула к тем действиям, которые были осуществлены со стороны избирательных комиссий.
Ранее представитель ЦИК Александр Кинёв, приехавший в Барнаул, говорил, что высокий уровень досрочного голосования является, как правило, администрируемым. Однако реальных доказательств принуждения к досрочному голосованию у него нет.
Другими словами, в отсутствии весомых доказательств перспективы убедить суд в том, что допускались нарушения, повлиявшие в целом на волеизъявление граждан, кажутся крайне призрачными.
Да и оппозиция вряд ли будет настаивать на полной отмене выборов — слишком большие ресурсы были в них вложены. А отменить результаты отдельно досрочного голосования, сообщила Акимова altapress.ru, по закону невозможно.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.