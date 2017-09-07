Новосибирец разбил топором автомобиль на глазах хозяйки

В Новосибирске вооруженный топором мужчина разбил Nissan March, припаркованный у дома в левобережье Новосибирска. Также от топора пострадала камера видеонаблюдения, висевшая на гараже. Все это происходило на глазах у 25-летней хозяйки автомобиля.
В Новосибирске мучина разбил топором машину соседки. Фото: скрин с видео vk.com/incident_nsk.
В Новосибирске мучина разбил топором машину соседки. Фото: скрин с видео vk.com/incident_nsk.
В Новосибирске мучина разбил топором машину соседки. Фото: скрин с видео vk.com/incident_nsk.
В Новосибирске мучина разбил топором машину соседки. Фото: скрин с видео vk.com/incident_nsk.
В Новосибирске мучина разбил топором машину соседки. Фото: скрин с видео vk.com/incident_nsk.
Потерпевшая не знает, что так взбесило ее соседа, пишет "Инцидент Новосибирск". Она уже написала заявление в полицию о порче имущества и о том, что сосед кидался на нее с топором.
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