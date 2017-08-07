Один из пострадавших в новоалтайском пожаре скончался

Напомним, 6 августа 2017 года на автозаправке Новоалтайска "Газойл" произошла утечка пропана. Газ распространился далеко за пределы ГЗС и подошел к территории летнего кафе "Алтай", где находились открытые источники огня. Беседка кафе загорелась. По какой-то причине не все люди смогли ее покинуть вовремя.

В результате пожара четыре человека получили многочисленные ожоги тела. Через несколько часов один из посетителей кафе скончался в медицинском учреждении. Состояние других потерпевших оценивается как средней тяжести.

Расследование поручено первому отделу по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю. Расследование уголовного дела продолжается.