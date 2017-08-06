Утром в Новоалтайске горело летнее кафе рядом с газовой заправкой. Обновлено

Пожар в Новоалтайске. Кафе "Алтай". Фото: barneos22. Пожар в Новоалтайске. Кафе "Алтай". Фото: МЧС. Пожар в Новоалтайске. Кафе "Алтай". Фото: МЧС. Пожар в Новоалтайске. Кафе "Алтай". Фото: МЧС.

На опубликованном фото видно, что огонь был сильный. Но уже в 7.50 ГУ МЧС по Алтайскому краю сообщило altapress.ru, что возгорание ликвидировано за полчаса. В комментариях Барнаул22 также пишут, что огонь потушили, но по состоянию на 7.46 утра въезд в город был перекрыт.

Пресс-секретарь МЧС по Алтайскому краю Андрей Юрин пояснил altapress.ru, что пожар возник на заправке, а потом огонь перекинулся на беседку кафе. Горело 190 кв.м. В огне пострадали два человека, которые на тот момент находились в беседке. Пока не понятно, почему они не смогли быстро покинуть место пожара. Их уже доставили в ожоговое отделение Барнаульской городскую больницу №3.

Андрей Юрин,

пресс-секретарь ГУ МЧС по Алтайскому краю:

Возгорание произошло при утечке сжиженного газа, когда его перекачивали из автоцистерны в подземное хранилище. Сейчас бригады Алтайкрайгазсервис выкачивают из емкости остатки топлива. О состоянии пострадавших нужно узнавать в Барнаульской городской больнице №3.

Загоревшееся кафе расположено по адресу Переездная, 35. Рядом с ним находится заправка "Газоил".

Всего в ликвидации пожара было задействовано: 31 человек, 12 единиц техники, из которых 19 человек и 6 единиц техники от Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Причина возгорания устанавливается.