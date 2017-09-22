Опрос: более 60% россиян отметили сильный рост цен на продукты

Почти две трети россиян (63%) за последние месяцы ощутили рост цен на продукты в магазинах, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Только 2% респондентов считают, что цены стали ниже. При этом 27% не заметили изменений. По сравнению с мартом 2016 года доля граждан, ощутивших подорожание продуктов, упала почти на четверть (с 85%), а количество отметивших, что продукты стали дешевле, выросло вдвое (с 1%).
Согласно опросу, 23% опрошенных считают, что качество продуктов упало, 5 — что стало лучше.
Опрос проводился с 9 по 10 сентября среди 1500 человек в 104 населенных пунктах 53 российских субъектов, пишет "Росбалт".
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