Опрос: более 60% россиян отметили сильный рост цен на продукты

Только 2% респондентов считают, что цены стали ниже. При этом 27% не заметили изменений. По сравнению с мартом 2016 года доля граждан, ощутивших подорожание продуктов, упала почти на четверть (с 85%), а количество отметивших, что продукты стали дешевле, выросло вдвое (с 1%).

Согласно опросу, 23% опрошенных считают, что качество продуктов упало, 5 — что стало лучше.

Опрос проводился с 9 по 10 сентября среди 1500 человек в 104 населенных пунктах 53 российских субъектов, пишет "Росбалт".